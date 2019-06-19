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Американские СМИ рассказывают, зачем России С-400. Этому комплексу даже незачем стрелять

20.06.2019 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американское издание RealClearDefense выпустило статью, в которой рассмотрело причины, по которым Россия нуждается в зенитно-ракетных комплексах С-400. По мнению автора, причин, которые побуждают русских выпускать новые ЗРК много, и ни одна из них напрямую не связана с обороной страны.

Американские СМИ рассказывают, зачем России С-400. Этому комплексу даже незачем стрелять
Фото: twitter.com/slyhedge

Строго говоря, о том, что эти комплексы вообще могут применяться по прямому назначению, в статье нет ни слова. Тем более, что реальные боевые возможности ЗРК пока неизвестны — С-400 еще ни разу не вел огонь по реальному противнику.

Первым стратегическим преимуществом, которое дают новейшие ЗРК, является возможность выгодно ими торговать. На сегодняшний день в поставках С-400 заинтересованы Индия, Катар, Китай, Саудовская Аравия и Турция. А учитывая, что Россия, находящаяся сейчас под западными санкциями, испытывает значительные экономические проблемы, продажи высокотехнологичных вооружений могут неплохо пополнить бюджет и способствовать диверсификации экономики.

Вторым плюсом от производства С-400, замечает автор, можно назвать престиж и повышение международного статуса от факта того, что Россия по-прежнему способна создавать передовые системы наступательного и оборонительного вооружения. Утратив статус сверхдержавы, который был у СССР, Российская Федерация все равно способна производить оружие, способное создавать угрозу США и их союзником.

Третье преимущество — возможность с помощью сверхсовременного оружия выстраивать и укреплять связи с растущими экономиками мира, такими, как Китай. Несмотря на то, что в прошлом у Пекина и Москвы были серьезные разногласия, приобретение Китаем комплексов С-400 будет способствовать укреплению связей между двумя странами, поскольку продажа высокотехнологичных вооружений предполагает обучение военнослужащих, поставку запчастей и ТО.

Наконец, заключает автор, систему С-400 можно использовать в качестве компонента современной гибридной войны. Напомним, что этот термин означает комбинацию военных усилий и подрывных непрямых действий для достижения стратегических целей. Впрочем, какую конкретно роль зенитно-ракетные комплексы могут сыграть в этом ключе, автор умалчивает.

 
 
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Американское издание RealClearDefense выпустило статью, в которой рассмотрело причины, по которым Россия нуждается в зенитно-ракетных комплексах С-400. По мнению автора,...
 
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