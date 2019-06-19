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Журналисты узнали, каким ноутбуком пользуется Путин

20.06.2019 13:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

19 июня президент России провел совещание по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». На мероприятии присутствовали журналисты, которым удалось заснять экран ноутбука политика.

Журналисты узнали, каким ноутбуком пользуется Путин
Фото: kremlin.ru

Скорее всего, на столе у Владимира Путина находится лэптоп от компании HP. Модель — Pavilion 15 (или 17). На фотографии, размещенной на официальном сайте президента, заметно, что устройство работает на операционной системе Windows 10.

Конфигураций такого ноутбука может быть несколько, от них зависит и цена устройства. В Беларуси за такой лэптоп (с диагональю 17 дюймов) просят около двух — двух с половиной тысяч рублей. В минимальной конфигурации в нем используется процессор Intel Core i5, дискретная видеокарта от компании NVIDIA и жесткий диск объемом 1 ТБ.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные ноутбуки:

 
 
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19 июня президент России провел совещание по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». На мероприятии присутствовали журналисты,...
 
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