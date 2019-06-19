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Соцсети определяют богатство человека по тому, как он держит ноутбук. Это «подтвердил» Бен Аффлек

20.06.2019 15:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Twitter набрала популярность фотография актера Бена Аффлека, в которой он довольно небрежно несет свой ноутбук. Пользователи соцсети решили, что это — отличный способ проверить, на сколько человек финансово состоятелен. Об этом пишет Media Leaks.

Фотографию Аффлека сделали 17 июня в Лос-Анджелесе, сообщает The Cut. На ней мужчина держит в руке MacBook от компании Apple всего несколькими пальцами.

Какая именно модель лэптопа у Бена, точно не понятно — на фото ноутбук запечатлен с задней стороны. Но почти наверняка, это — одна из последних модификаций производителя. Для сравнения: начальная официальная цена MacBook Air (2018) в Беларуси — 3399 рублей, MacBook Pro на 13 дюймов — 4969 рублей, на 15 дюймов — 7069 рублей. Есть и варианты с ценой в 8249 рублей.

Одна из первых на это обратила внимание пользовательница с ником Amanda Rosenberg. Девушка написала: «Хочу быть достаточно богатой, чтобы держать ноутбук вот так»:

Вскоре пост Аманды набрал почти 60 тысяч лайков и множество комментариев. В них пользователи начали говорить, что относятся более бережно и к менее дорогим вещам, и что Аффлек наверняка достаточно богат:

Да я даже мой контейнер с едой держу крепче

После этого фото у меня началась паническая атака

Даже смотреть на это — стресс

Вскоре у этой «теории» появилось еще одно доказательство. Юзеры Twitter вспомнили о фотографии, на которой Канье Уэст держит свой MacBook похожим образом:

Смотрите, сколько в наших интернет-магазинах стоят популярные модели MacBook: 

 
 
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В Twitter набрала популярность фотография актера Бена Аффлека, в которой он довольно небрежно несет свой ноутбук. Пользователи соцсети решили, что это — отличный...
 
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