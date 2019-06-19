ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера

20.06.2019 15:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера

Отмечается, что пользователи Viber для Android и iPhone получат:

  • Быстрые ответы: пользователю достаточно провести пальцем вниз по сообщению, чтобы отправить быстрый ответ. 
  • Видимость статуса сообщений: в списке чатов отображаются индикаторы доставки, прочтения и набора сообщений. 
  • Общие группы: пользователи могут видеть общие со своими контактами группы Viber, к которым можно получить доступ через информационный экран в любом чате 1-на-1

Кроме того, Viber обновил версию сервиса для персональных компьютеров:

  • Блокировка рабочего стола: пользователи, к чьим компьютерам имеют доступ другие люди, могут заблокировать свои чаты Viber с помощью пароля на время своего отсутствия у экрана.
  • Реализованные изменения отражают стремление компании обеспечить максимальную конфиденциальность пользовательских данных в дополнение к полному сквозному шифрованию, которое по умолчанию устанавливается для всех личных и групповых чатов. 

Обновление станет доступно в течение июня 2019 года.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба компании.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Соцсети определяют богатство человека по тому, как он держит ноутбук. Это «подтвердил» Бен Аффлек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика