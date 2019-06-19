Источник материала: IT.Tut.by

Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Отмечается, что пользователи Viber для Android и iPhone получат:

Быстрые ответы: пользователю достаточно провести пальцем вниз по сообщению, чтобы отправить быстрый ответ.

Видимость статуса сообщений: в списке чатов отображаются индикаторы доставки, прочтения и набора сообщений.

Общие группы: пользователи могут видеть общие со своими контактами группы Viber, к которым можно получить доступ через информационный экран в любом чате 1-на-1

Кроме того, Viber обновил версию сервиса для персональных компьютеров:

Блокировка рабочего стола: пользователи, к чьим компьютерам имеют доступ другие люди, могут заблокировать свои чаты Viber с помощью пароля на время своего отсутствия у экрана.

Реализованные изменения отражают стремление компании обеспечить максимальную конфиденциальность пользовательских данных в дополнение к полному сквозному шифрованию, которое по умолчанию устанавливается для всех личных и групповых чатов.

Обновление станет доступно в течение июня 2019 года.

