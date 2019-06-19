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Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера
20.06.2019 15:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, Viber обновил версию сервиса для персональных компьютеров:
Обновление станет доступно в течение июня 2019 года.
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Viber объявил о запуске обновлений в работе мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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