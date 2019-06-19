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В Galleria Minsk появилась игровая зона World of Tanks площадью в тысячу «квадратов»

20.06.2019 16:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во время проведения II Европейских игр в ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9, 2-й этаж), с 21 по 30 июня на территории 1000 квадратных метров будет работать развлекательная зона World of Tanks и World of Tanks Blitz. По выходным здесь будет дополнительно будет работать аквагрим и зона детского творчества.

В Galleria Minsk появилась игровая зона World of Tanks площадью в тысячу «квадратов»

В игровой зоне помимо компьютеров с играми будет фотозона. Также здесь продемонстрируют новую форму белорусских баскетболистов, разработанную в партнерстве с Белорусской федерацией баскетбола.

Игровая зона включает 30 компьютеров. правда, на них будут только «танки». А для мобильной игры предоставляются 10 мобильных устройств в открытом доступе. Личный зачет проводится с 18:00 до 21:00 в будни, и с 17:00 до 20:00 в выходные.

Три лучшие игроки за 10 дней получат призы — мобильный телефон и наушники (результаты определяются после 20:00). Какие именно, не уточняется.

 
 
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Во время проведения II Европейских игр в ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9, 2-й этаж), с 21 по 30 июня на территории 1000 квадратных метров будет работать...
 
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