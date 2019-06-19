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Искусственный интеллект заставил Распутина спеть песню Бейонсе

20.06.2019 17:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и центра искусственного интеллекта компании Samsung опубликовали исследование, в котором ИИ на основе одного изображения и аудиофайла генерирует видео с говорящим человеком. Об этом пишет The Verge.

В качестве примера исследователи показали несколько видеороликов. В одном из них Альберт Эйнштейн читает лекцию, которой никогда не вел.

Еще в одном видео Григорий Распутин исполняет песню популярной певицы Бейонсе.

В последнем ролике демонстрируется, как ИИ может имитировать человеческие эмоции.

В The Verge пишут, что технология еще «не совсем реалистична», но при этом явно прогрессирует. Журналист издания также отмечает, что подобные технологии могут использоваться для пропаганды, что «беспокоит американских законодателей».

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Специалисты из Имперского колледжа Лондона и центра искусственного интеллекта компании Samsung опубликовали исследование, в котором ИИ на основе одного...
 
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