Искусственный интеллект заставил Распутина спеть песню Бейонсе

Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и центра искусственного интеллекта компании Samsung опубликовали исследование, в котором ИИ на основе одного изображения и аудиофайла генерирует видео с говорящим человеком. Об этом пишет The Verge.

В качестве примера исследователи показали несколько видеороликов. В одном из них Альберт Эйнштейн читает лекцию, которой никогда не вел.

Еще в одном видео Григорий Распутин исполняет песню популярной певицы Бейонсе.

В последнем ролике демонстрируется, как ИИ может имитировать человеческие эмоции.

В The Verge пишут, что технология еще «не совсем реалистична», но при этом явно прогрессирует. Журналист издания также отмечает, что подобные технологии могут использоваться для пропаганды, что «беспокоит американских законодателей».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны: