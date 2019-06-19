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МТС и velcom | A1 сообщили о повышении тарифов на сотовую связь

20.06.2019 17:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МТС сообщил о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. Как говорится на сайте компании, «изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг». velcom | A1 также проанонсировал повышение стоимости услуг.

МТС и velcom | A1 сообщили о повышении тарифов на сотовую связь
Фото: unsplash.com

МТС 

Стоимость тарифов меняется на основные услуги МТС: абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочее.

velcom | A1

velcom | A1 также проинформировал об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам мобильной связи для физических и юридических лиц с 1 июля 2019 года. Так, на действующих популярных тарифных планах будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика или добавлены минуты на звонки в другие сети или SMS. При этом увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.

В денежном эквиваленте для клиентов физических лиц обновленной линейки «Привет» еженедельный/ежемесячный платеж увеличится на сумму от 9 копеек до 40 копеек в зависимости от тарифного плана и выбранной опции оплаты.

Для клиентов физических и юридических лиц, пользующихся прочими действующими и архивными тарифными предложениями, увеличение стоимости услуг не превысит 4,3%.

Без изменения стоимости остаются:

  • абонентские платы обновленной линейки молодежных тарифов lemon: lemon Z, lemon Y, lemon X;
  • абонентские платы обновленной линейки для планшетов и роутеров: «Анлим S», «Анлим M», «Анлим L»;
  • абонентские платы обновленной линейки для юридических лиц: «Бизнес-план», «Бизнес-план 1.0», «Бизнес-план 2.0», «Бизнес-план 3.0», «Бизнес-план 4.0»;
  • тарифный план для ветеранов Великой Отечественной войны «Победа»;
  • пакеты интернет-трафика для использования в роуминге;
  • ежемесячные платежи по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров.

velcom | A1 также информирует o том, что с 1 июля устанавливается трехлетний срок активации услуг ПРИВЕТ с момента подписания регистрационной формы.

С новыми ценами на некоторые услуги связи для клиентов-физических лиц можно ознакомиться, перейдя по ссылкам velcom | A1 и Привет, для клиентов-юридических - по ссылке velcom | A1, а также по телефонам справочно-информационной службы: с мобильного телефона – 411 (звонок в сети velcom | A1 бесплатный) или 8 (017) 330-30-30, а также на официальных страницах velcom | A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».

 
 
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МТС сообщил о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. Как говорится на сайте компании, «изменение...
 
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