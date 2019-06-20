Ученые нашли связь между долгим рабочим днем и угрозой инсульта

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета Анже во Франции выяснили, что люди, которые часто работают более 10 часов в сутки, имеют повышенный риск инсульта. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress со ссылкой на журнал Американской кардиологической ассоциации Stroke.





Исследователи изучили 143 592 человека в возрасте 18−69 лет. При этом учитывался возраст добровольцев, пол, курение и продолжительность рабочего времени. Рассматривалось влияние на здоровье более чем 10-часовых рабочих дней в количестве не менее 50. Люди, которые имели неполный рабочий дней или уже перенесшие инсульт к началу исследования, исключались из выборки.

Исследователи обнаружили:

всего 1224 участника перенесли инсульт;

29%, или 42 542, сообщили, что работают много часов;

10% или 14 481 сообщили о том, что у них был долгий рабочий день в течение 10 и более лет.

Участники, которые работали чрезмерное количество часов в день, имели на 29% больший риск инсульта, а те, кто работал подобным образом в течение 10 и более лет, имели на 45% больший риск развития инсульта.

Черзмерное количество часов — это более 10 часов в течение не менее 50 дней в году. Работники, занятые неполный рабочий день, и те, кто перенес инсульт перед продолжительной работой, были исключены из исследования.