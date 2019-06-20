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Посмотрите, как выглядит изнутри самолет США за 330 миллионов долларов

21.06.2019 10:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Противолодочный самолет P-8 Poseidon американского флота показали изнутри. Видео оснащения суперсовременной машины опубликовали Defense News.

На кадрах ролика корреспондент находится внутри «Посейдона», который стоит на выставке Paris Air Show 2019 во Франции. P-8 Poseidon производится компанией «Боинг» с 2012 года. Всего выпущено около ста машин.

Самолет достаточно многофункционален и может «работать» как противолодочная машина, разведчик и даже спасатель. Бортовое вооружение «Посейдона» может состоять из противокорабельных ракет, торпед, авиабомб и морских мин.

Также P-8 известен как один из самых дорогих самолетов в истории. Стоимость машины может составлять до 330 миллионов долларов. Тем не менее, военные США прогнозируют рост заказов на «Посейдоны», так как все больше самолетов требуется для защиты «от растущей активности подводных лодок России».

 
 
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Противолодочный самолет P-8 Poseidon американского флота показали изнутри. Видео оснащения суперсовременной машины опубликовали Defense News.
 
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