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Xiaomi представила новые смартфоны для миллениалов

21.06.2019 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi сегодня объявила о запуске новой линейки смартфонов — СС. Об этом сообщает ресурс gagadget.com.

Xiaomi представила новые смартфоны для миллениалов

По словам генерального директора компании, Лэй Цзюня (Lei Jun), производитель теперь будет выпускать смартфоны трех серий — Mi, Redmi и СС. Последняя расшифровывается как Colorful & Creative (красочные и творческие) или Camera & Camera. Над созданием устройств будет работать команда под названием Сhic & Cool 90 (СС), в которую входят разработчики из Meitu.

Первыми смартфонами СС, скорее всего, станут модели СС9 и СС9е. Их могут представить уже в ближайшее время. Старшую модель оснастят процессором Snapdragon 730, дисплеем с вырезом-каплей, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и батареей на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт. В младший смартфон с индексом «е» в названии встроят процессор Snapdragon 712, а также быструю зарядку на 18 Вт.

Названные выше гаджеты будут стоить около 200−300 долларов.

Смотрите, за сколько у нас продаются другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Xiaomi сегодня объявила о запуске новой линейки смартфонов — СС. Об этом сообщает ресурс gagadget.com.
 
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