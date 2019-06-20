Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально. Цена - от 400 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Huawei сегодня представила для китайского рынка несколько новых смартфонов серии Nova 5. Об этом пишет Gizmochina.





Huawei Nova 5 получил 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и встроенным в панель сканером отпечатков, только что анонсированный процессор Kirin 810 (7-нм, до 2,27 ГГц) с дополнительным нейронным чипом для работы ИИ, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью в 3500 мАч с поддержкой ускоренной подзарядки.

Основная камера — четверная (48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп), фронтальная — 32-мегапиксельная. Стоимость гаджета в Китае — около 410 долларов.

Производитель также показал Pro-версию устройства с флагманским процессором Kirin 980 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем аккумулятора, диагональ экрана и разрешение основных камер не отличается от обычного Nova 5. Цена такой модели — примерно 500 долларов.

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