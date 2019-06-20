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Россия испытала крупнейшую подводную лодку в мире

21.06.2019 14:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Атомная подлодка «Дмитрий Донской», приписанная к Северному флоту России, прошла испытания в Белом море после окончания заводского ремонта. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на ТАСС.

Россия испытала крупнейшую подводную лодку в мире
Фото: wikipedia.org

По информации издания, несколько дней тяжелый подводный крейсер отрабатывал маневрирование и часть курса боевой подготовки. Были проверены, в частности, работа механизмов, комплексов и систем корабля, замерена максимальная скорость хода в надводном и подводном положении. Лодка погружалась на 200 метров и маневрировала под водой.

«Дмитрий Донской» — первый подводный ракетоносец проекта 941 «Акула» и единственный крейсер этого класса, который остается на вооружении военно-морского флота России. Это самая большая подводная лодка в мире — при длине 172 метра она имеет водоизмещение 48 тысяч тонн и высоту с девятиэтажный дом (из-за этого крейсер имеет прозвище «девятиэтажная подлодка»). Корабль вооружен ракетами «Булава» с гиперзвуковыми ядерными боеголовками.

 
 
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Атомная подлодка «Дмитрий Донской», приписанная к Северному флоту России, прошла испытания в Белом море после окончания заводского ремонта. Об этом пишет...
 
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