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velcom | A1 предложил бесплатный безлимитный интернет на «Комфортах», но не навсегда

21.06.2019 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

velcom | A1 предлагает абонентам тарифов «Комфорт» бесплатный безлимитный интернет в течение первых трех списаний абонентской платы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

velcom | A1 предложил бесплатный безлимитный интернет на «Комфортах», но не навсегда

Воспользоваться акцией (действует с 20 июня) могут как действующие, так и новые абоненты линейки «Комфорт». Пользователи тарифного плана «Комфорт S» получат возможность бесплатно пользоваться безлимитом на мессенджеры, «Комфорт M» — безлимитом на мессенджеры и соцсети. Кроме того, абонентам всех тарифных планов «Комфорт» на время акции будет доступен безлимитный мобильный интернет на скорости до 1 мбит/с.

Напомним: в тарифы «Комфорт» входит от 1 ГБ до 30 ГБ интернет-трафика в месяц. Если этого объема недостаточно, то в компании предлагают подключить дополнительные интернет-пакеты. Среди них, например, есть предложение «Безлимитный интернет», но с ограничением по скорости в 512 кбит/с и 1 мбит/с. Их полная (не акционная цена) составляет 2,90 и 5,90 рубля в месяц.

 
 
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velcom | A1 предлагает абонентам тарифов «Комфорт» бесплатный безлимитный интернет в течение первых трех списаний абонентской платы. Об этом сообщается...
 
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