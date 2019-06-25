 Загадка на выходные: найдите ответ всего за 90 секунд

Источник материала: IT.Tut.by

Преш Талвалкар, автор книги «Теория радости игры: введение в стратегическое мышление», выкладывающий видео о математике и загадках на YouTube, также ведет блог, где делится своими любимыми задачами и головоломками. Предлагаем вам решить одну из них.



Изображение: JESHOOTS.COM / unsplash.com

Эта задачка проще и интереснее, чем кажется. Ее автор предлагает всем найти решение за 90 секунд. И это возможно!

Имеется простое уравнение четвертой степени с одной переменной. Нам нужно быстро решить второе уравнение, на сей раз шестой степени, с той же переменной.





Если вы не решите его за 90 секунд, ничего страшного. Автор честно признался, что сначала не получилось и у него. Попробуете?

Ответ 0

Решение Интересно, что для того, чтобы решить эту алгебраическую задачу, можно использовать геометрию. А именно расчет объема куба со стороной x, из которого удален меньший по размерам куб со стороной y. Один из способов выразить его — попросту вычесть объем меньшего куба из объема большего: x3 – y3 Но также найти этот объем можно и найдя сумму трех прямоугольных призм, как на приведенной диаграмме:



Таким образом, мы получаем выражение x3 – y3 = (x – y)x2 + (x – y)xy + (x – y)y2 Его можно сократить до x3 – y3 = (x – y)(x2 + xy + y2), тем самым получив формулу разности кубов. Допустим, что y= -z, тогда x3 + z3 = (x + z)(x2 – xz + z2) и именно эта формула и нужна нам для решения изначальной задачи. Осталось только применить ее, и мы получим решение: Пусть x = 2b and z = 1/b Таким образом получаем сумму кубов: 8b3 + 1/b3

= x3 + z3

= (x + z)(x2 – xz + z2)

= (2b + 1/b)(4b2 – 2 + 1/b2) Вспомним, что 4b2 + 1/b2 = 2, а значит: = (2b + 1/b)(2 – 2)

= (2b + 1/b)(0)

= 0 А значит 8b3 + 1/b3= 0.