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Загадка на выходные: найдите ответ всего за 90 секунд

21.06.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Преш Талвалкар, автор книги «Теория радости игры: введение в стратегическое мышление», выкладывающий видео о математике и загадках на YouTube, также ведет блог, где делится своими любимыми задачами и головоломками. Предлагаем вам решить одну из них.

Загадка на выходные: найдите ответ всего за 90 секунд
Изображение: JESHOOTS.COM / unsplash.com

Эта задачка проще и интереснее, чем кажется. Ее автор предлагает всем найти решение за 90 секунд. И это возможно!

Имеется простое уравнение четвертой степени с одной переменной. Нам нужно быстро решить второе уравнение, на сей раз шестой степени, с той же переменной.

Загадка на выходные: найдите ответ всего за 90 секунд

Если вы не решите его за 90 секунд, ничего страшного. Автор честно признался, что сначала не получилось и у него. Попробуете?

Ответ

0

Решение

Интересно, что для того, чтобы решить эту алгебраическую задачу, можно использовать геометрию. А именно расчет объема куба со стороной x, из которого удален меньший по размерам куб со стороной y. Один из способов выразить его — попросту вычесть объем меньшего куба из объема большего:

x3 – y3

Но также найти этот объем можно и найдя сумму трех прямоугольных призм, как на приведенной диаграмме:

 Загадка на выходные: найдите ответ всего за 90 секунд

Таким образом, мы получаем выражение

x3 – y3 = (x – y)x2 + (x – y)xy + (x – y)y2

Его можно сократить до

x3 – y3 = (x – y)(x2 + xy + y2), тем самым получив формулу разности кубов.

Допустим, что y= -z, тогда

x3 + z3 = (x + z)(x2 – xz + z2)

и именно эта формула и нужна нам для решения изначальной задачи.

Осталось только применить ее, и мы получим решение:

Пусть x = 2b and z = 1/b

Таким образом получаем сумму кубов:

8b3 + 1/b3
= x3 + z3
= (x + z)(x2 – xz + z2)
= (2b + 1/b)(4b2 – 2 + 1/b2)

Вспомним, что

4b2 + 1/b2 = 2, а значит:

= (2b + 1/b)(2 – 2)
= (2b + 1/b)(0)
= 0

А значит 8b3 + 1/b3= 0.

 
 
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Преш Талвалкар, автор книги «Теория радости игры: введение в стратегическое мышление», выкладывающий видео о математике и загадках на YouTube, также ведет блог, где...
 
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