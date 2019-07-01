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Компания с белорусскими корнями PandaDoc привлекла ещё $10 млн инвестиций

22.06.2019 21:37 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Компания PandaDoc, созданная белорусами Сергеем Борисюком и Микитой Микадо, привлекла новые инвестиции на общую сумму 10 миллионов долларов США.

Сервис PandaDoc привлёк дополнительные $10 млн от EBRD, Rembrandt, Microsoft, Altos and Silicon Valley Bank. Это не новый раунд, а расширение раунда B c участием инвесторов, которые уже финансировали проект.

- В начале 2019 года стартап вышел на безубыточность. Однако команда PandaDoc планирует агрессивно увеличить темпы роста и найм сотрудников в Беларуси, США и на Филиппинах, - рассказал СЕО компании Микита Микадо.

С учётом новых инвестиций, компания PandaDoc в общей сложности привлекла уже около $30 млн. инвестиций. В июле 2015 года был закрыт раунд инвестиций на $5 млн., лид-инвестором раунда стал фонд Altos Ventures. В мае 2017 года команда получила $15 млн от фонда Rembrandt Ventures Partners.

Впервые стартап PandaDoc (Quote Roller) получил признание 18-19 июня 2011 г. на мероприятии Minsk Startup Weekend, организатором которого является центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».

Компания с белорусскими корнями PandaDoc привлекла ещё млн инвестиций

Как отметил директор центра «Стартап Технологии» Алексей Шабловский, на Minsk Startup Weekend проект PandaDoc (Quote Roller) стал лучшим в номинации «Самый коммерчески перспективный проект». - Эксперты прочили стартапу PandaDoc большое будущее, - отметил Алексей Шабловский. - И вскоре Микита Микадо участвовал в Startup Week 2011 в Вене, где вошел в десятку лучших, а через некоторое время проект занял 2 место на IDCEE 2011.

По словам Алексея Шабловского, в 2013 году стартап получил $655 тыс на развитие и экспансию на рынок США. Инвесторами в этом раунде стали Kima Ventures, Altair Capital, Фабриц Гринд, Игорь Маханек, Олег Чельцов и Эрик Данн.

Микита Микадо активно поддерживает белорусские стартапы, а также выступает экспертом и спикером различных мероприятий.

 

 

 
 
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Компания PandaDoc, созданная белорусами Сергеем Борисюком и Микитой Микадо, привлекла новые инвестиции на общую сумму 10 миллионов долларов США.
 
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