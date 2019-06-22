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Тест: что вы помните из уроков химии?
23.06.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
23 июня в Беларуси проходит ЦТ по химии. В честь того 42.TUT.BY предлагает вам пройти этот тест, основанный на школьных уроках. Вспомните, что такое валентность атома, и у какого элемента самая большая электроотрицательность.
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23 июня в Беларуси проходит ЦТ по химии. В честь того 42.TUT.BY предлагает вам пройти этот тест, основанный на школьных уроках. Вспомните, что такое валентность атома,...
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