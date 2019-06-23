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Полного видео с открытия Европейских игр в Минске пока нет на YouTube. Узнали причину
23.06.2019 13:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В редакцию обратился читатель, который рассказал, что не смог посмотреть полное видео открытия II Европейских игр в Минске из-за блокировки на YouTube. 42.TUT.BY разобрался, в чем причина.
Заблокированное видео было размещено на канале TVKobelibe LIVETV. Жалоба на нарушение авторских прав поступила от Olympic Channel — сервиса Международного олимпийского комитета. «Видео было удалено либо потому, что в нем содержались кадры с Олимпийских игр, либо потому, что в нем содержались кадры из нашего оригинального программирования без лицензии на их использование», — ответили в пресс-службе сервиса.
Дело в том, что у Olympic Channel есть права на
В Беларуси эта услуга недоступна. Жители нашей страны могут посмотреть церемонию открытия, например, на
Официально полное видео открытия пока недоступно на YouTube. Причина в геоблокировке: если видео доступно для просмотра из Беларуси, значит, его можно посмотреть и из других стран. Следовательно, международный правообладатель отправляет заявление, что белорусское видео используется в коммерческих целях для показа по всему миру, и ролик попадает под блок. Однако нас уверили, что специалисты уже работают над этой проблемой, и полное видео с церемонии открытия скоро будет доступно на платформе.
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В редакцию обратился читатель, который рассказал, что не смог посмотреть полное видео открытия II Европейских игр в Минске из-за блокировки на YouTube. 42.TUT.BY...
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