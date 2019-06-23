Мухи в больницах оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Источник материала: IT.Tut.by

Каждая пятая «больничная» муха несет гены устойчивости к антибиотикам. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью , опубликованной в Journal of Human Evolution.



Фото: motrek bali / Unslash

авторы исследования — Энтони Хилтон (Anthony Hilton) и его коллеги из Университета Астон — размещали липкие ленты и другие ловушки в палатах, приемных и родильных отделениях, а также в столовых семи британских государственных больниц. Начиная с 2010 года им удалось поймать почти 20 тысяч насекомых, из которых более 75 процентов составляли мухи. Затем ученые провели анализ микрофлоры, населяющей поверхность тела насекомых, а также их кишечник.

Почти 90 процентов животных оказались переносчиками тех или иных бактериальных инфекций, причем иногда в таких количествах, что способны возбудить болезнь и у человека.

В общей сложности удалось изолировать и определить 86 штаммов бактерий, самыми распространенными из которых оказались энтеробактерии — такие как сальмонелла или кишечная палочка, — встречающиеся у 41 процента насекомых. У 24 процентов обнаружились бациллы, у 19 — стафилококки. Самым неприятным оказалось то, что более половины выделенных штаммов были устойчивы как минимум к одному больничному антибиотику, а 19 процентов — к нескольким.

Авторы считают, что насекомые служат важным и опасным каналом распространения больничных инфекций, в том числе мультирезистентных бактерий, и рекомендуют уделять повышенное внимание мерам борьбы с ними, включая установку ловушек.