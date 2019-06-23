ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мухи в больницах оказались разносчиками опасных «супербактерий»

24.06.2019 09:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Каждая пятая «больничная» муха несет гены устойчивости к антибиотикам. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Мухи в больницах оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Фото: motrek bali / Unslash

авторы исследования — Энтони Хилтон (Anthony Hilton) и его коллеги из Университета Астон — размещали липкие ленты и другие ловушки в палатах, приемных и родильных отделениях, а также в столовых семи британских государственных больниц. Начиная с 2010 года им удалось поймать почти 20 тысяч насекомых, из которых более 75 процентов составляли мухи. Затем ученые провели анализ микрофлоры, населяющей поверхность тела насекомых, а также их кишечник.

Почти 90 процентов животных оказались переносчиками тех или иных бактериальных инфекций, причем иногда в таких количествах, что способны возбудить болезнь и у человека.

В общей сложности удалось изолировать и определить 86 штаммов бактерий, самыми распространенными из которых оказались энтеробактерии — такие как сальмонелла или кишечная палочка, — встречающиеся у 41 процента насекомых. У 24 процентов обнаружились бациллы, у 19 — стафилококки. Самым неприятным оказалось то, что более половины выделенных штаммов были устойчивы как минимум к одному больничному антибиотику, а 19 процентов — к нескольким.

Авторы считают, что насекомые служат важным и опасным каналом распространения больничных инфекций, в том числе мультирезистентных бактерий, и рекомендуют уделять повышенное внимание мерам борьбы с ними, включая установку ловушек.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждая пятая «больничная» муха несет гены устойчивости к антибиотикам. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статью, опубликованной в Journal of Human Evolution.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Тест: что вы помните из уроков химии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Soligorsk News

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика