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Создатель USB объяснил, почему разъем несимметричный

24.06.2019 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американский инженер Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB (Universal Serial Bus), в интервью с изданием NPG объяснил, почему разъем создали несимметричным. Он признал, что это — «самое большое неудобство». Об этом пишет TJournal.

Раздражающая несимметричность разъема даже породила мем «парадокс USB»: чтобы вставить флешку, ее приходится переворачивать дважды.

Создатель USB объяснил, почему разъем несимметричный
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Инженер рассказал, что симметричность разъема сделала бы технологию в два раза дороже, поскольку пришлось бы использовать дополнительные провода и микросхемы. Разработчики рассматривали вариант с круглым разъемом, но посчитали, что такое решение усложнило бы ситуацию.

«Оглядываясь назад и основываясь на нашем опыте, конечно, мы должны были сделать это проще», — отметил Бхатт. Но вместо увеличения стоимости производства, разработчики решили сделать технологию дешевой.

«У нас ушло время на то, чтобы доказать, что без этой технологии нельзя обойтись», — вспомнил Брат. Разработчикам удалось убедить крупных производителей компьютеров использовать стандарт: в 1998 году Apple представила первые iMac c USB-портами. Сейчас USB используется повсеместно.

В 2014 году некоммерческая организация USB Implementers Forum представила альтернативу «классическому» USB — технологию USB-C c двухсторонним разъемом.

Смотрите, сколько у нас стоят флешки:

 
 
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Американский инженер Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB (Universal Serial Bus), в интервью с изданием NPG объяснил, почему разъем создали несимметричным. Он признал,...
 
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