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Россия испытала новейшую ракету для вертолета

24.06.2019 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появился видеоролик испытаний новейшей ракеты для российского вертолета Ми-28НМ. Об этом пишет «Российская газета».

Характеристики и даже название новой ракеты пока точно не известны. Однако процесс и результат ее боевого применения попал на видео.

Увиденное впечатляет: на кадрах ракета попадает в макет танка, и мощный взрыв буквально сметает его.

Генеральный конструктор АО «Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля» Виталий Щербина рассказал, что новое оружие можно назвать особенным — это первая разработанная в России многофункциональная вертолетная ракета, которая имеет систему самонаведения и может использоваться и в классе «воздух-воздух» и в классе «воздух-поверхность».

Новая разработка обладает повышенной боевой мощью и способна поражать танки, надводные и подводные объекты и имеет дальний радиус действия, что позволяет вертолету наносить удары, не входя в зону поражения средств ПВО.

 
 
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В Сети появился видеоролик испытаний новейшей ракеты для российского вертолета Ми-28НМ. Об этом пишет «Российская газета».
 
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