Американцы похвалили иранскую систему ПВО, которая сбила беспилотник США

Источник материала: IT.Tut.by

Тот факт, что Ирану удалось сбить беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk, является значительным достижением для войск ПВО страны. Об этом пишет Military Watch.



Фото: twitter.com/rlz_the_kraken

На сегодняшний день Global Hawk — один из самых совершенных и дорогих летательных аппаратов авиации США: он стоит порядка 220 миллионов долларов за штуку. Этот БПЛА славится высокой «живучестью» и технологиями, позволяющими обеспечивать малозаметность. Тем не менее, новейший ЗРК Ирана «Хордад» сумел отследить и попасть в беспилотник ракетой, сбив его.

Используемый иранской ПВО «Хордад-3» — усовершенствованный вариант системы ПВО «Раад», введенной в эксплуатацию в середине 2010-х и использующей ракеты «Таер-2Б». Такие комплексы составляют основу противовоздушной обороны Ирана наряду с российскими С-200 и С-300. Дальность поражения ракет «Хордада» составляет до 200 километров, комплекс может поражать до четырех целей восемью ракетами одновременно. Успешное применение ЗРК против американского беспилотника может иметь далекоидущие последствия для баланса сил на Ближнем Востоке, пишет Military Watch.