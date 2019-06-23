ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы похвалили иранскую систему ПВО, которая сбила беспилотник США

24.06.2019 14:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Тот факт, что Ирану удалось сбить беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk, является значительным достижением для войск ПВО страны. Об этом пишет Military Watch.

Американцы похвалили иранскую систему ПВО, которая сбила беспилотник США
Фото: twitter.com/rlz_the_kraken

На сегодняшний день Global Hawk — один из самых совершенных и дорогих летательных аппаратов авиации США: он стоит порядка 220 миллионов долларов за штуку. Этот БПЛА славится высокой «живучестью» и технологиями, позволяющими обеспечивать малозаметность. Тем не менее, новейший ЗРК Ирана «Хордад» сумел отследить и попасть в беспилотник ракетой, сбив его.

Используемый иранской ПВО «Хордад-3» — усовершенствованный вариант системы ПВО «Раад», введенной в эксплуатацию в середине 2010-х и использующей ракеты «Таер-2Б». Такие комплексы составляют основу противовоздушной обороны Ирана наряду с российскими С-200 и С-300. Дальность поражения ракет «Хордада» составляет до 200 километров, комплекс может поражать до четырех целей восемью ракетами одновременно. Успешное применение ЗРК против американского беспилотника может иметь далекоидущие последствия для баланса сил на Ближнем Востоке, пишет Military Watch.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тот факт, что Ирану удалось сбить беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk, является значительным достижением для войск ПВО страны. Об этом пишет Military Watch.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Создатель USB объяснил, почему разъем несимметричный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика