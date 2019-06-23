ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России покажут двуствольный автомат

24.06.2019 16:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

ЦНИИТОЧМАШ (входит в "Ростех") продемонстрирует на форуме «Армия-2019» двуствольный автомат АО-36. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз "Ростеха", распространенный в понедельник.

В России покажут двуствольный автомат
Фото: Ростех

«Центральным экспонатом станет разработанный в 1965 году двуствольный 5,6-миллиметровый автомат АО-36», — отмечается в сообщении. Он способен производить выстрел сразу из двух стволов, при этом пули во время полета влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания.

Автомат будет представлен в рамках ретроэкспозиции неизвестных широкой публике образцов экспериментального оружия, разработанного институтом в 1960—1980-х годах. Посетители также смогут увидеть «автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, АО-36 и пулемет АО-22М, которые по разным причинам не пошли в серийное производство», уточняется в пресс-релизе.

Как отметил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, разработки, которые покажут на «Армии-2019» повлияли на развитие боевого стрелкового оружия. «К 75-летию ЦНИИТОЧМАШ мы раскрываем архивы института и впервые показываем публике экспериментальные образцы. Хотя эти разработки не вышли в серию, они повлияли на развитие боевого стрелкового оружия, поскольку примененные в них конструкторские решения были использованы в других образцах», — приводятся его слова в пресс-релизе.

Так, 5,6-мм автомат АО-40 стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение российской армией в 1997 году 5,45-миллиметрового автомата АН-94, а используемая в АО-38М схема автоматики была взята за основу при разработке автоматов СА-006 (Ковровский механический завод, 1966−1972 годы), АЛ-7, АЛ-9 (Ижмаш), АЕК-971, АЕК-973 (Ковровский механический завод).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦНИИТОЧМАШ (входит в "Ростех") продемонстрирует на форуме «Армия-2019» двуствольный автомат АО-36. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз "Ростеха",...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Должна быть самоцензура в интернете». Эксперт об информационной безопасности Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика