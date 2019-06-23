В России покажут двуствольный автомат

Источник материала: IT.Tut.by

ЦНИИТОЧМАШ (входит в "Ростех") продемонстрирует на форуме «Армия-2019» двуствольный автомат АО-36. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз "Ростеха", распространенный в понедельник.



Фото: Ростех

«Центральным экспонатом станет разработанный в 1965 году двуствольный 5,6-миллиметровый автомат АО-36», — отмечается в сообщении. Он способен производить выстрел сразу из двух стволов, при этом пули во время полета влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания.

Автомат будет представлен в рамках ретроэкспозиции неизвестных широкой публике образцов экспериментального оружия, разработанного институтом в 1960—1980-х годах. Посетители также смогут увидеть «автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, АО-36 и пулемет АО-22М, которые по разным причинам не пошли в серийное производство», уточняется в пресс-релизе.

Как отметил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, разработки, которые покажут на «Армии-2019» повлияли на развитие боевого стрелкового оружия. «К 75-летию ЦНИИТОЧМАШ мы раскрываем архивы института и впервые показываем публике экспериментальные образцы. Хотя эти разработки не вышли в серию, они повлияли на развитие боевого стрелкового оружия, поскольку примененные в них конструкторские решения были использованы в других образцах», — приводятся его слова в пресс-релизе.

Так, 5,6-мм автомат АО-40 стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение российской армией в 1997 году 5,45-миллиметрового автомата АН-94, а используемая в АО-38М схема автоматики была взята за основу при разработке автоматов СА-006 (Ковровский механический завод, 1966−1972 годы), АЛ-7, АЛ-9 (Ижмаш), АЕК-971, АЕК-973 (Ковровский механический завод).