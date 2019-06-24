Тест: что вы помните из уроков физики?

Источник материала: IT.Tut.by

Во вторник, 25 июня, в Беларуси проходит ЦТ по физике. Даже если вы окончили школу много лет назад, вы все равно можете попробовать свои силы в нашем тесте, основанном на вопросах предыдущих тестирований. Ответьте на 10 вопросов и посмотрите, что вы помните из учебника физики.