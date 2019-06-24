SpaceX похоронит в космосе 152 человека

Источник материала: IT.Tut.by

В рамках запуска STP-2 компания SpaceX отправит в космос 152 капсулы с прахом кремированных покойников. Эти символические похороны организованы совместно с компанией Celestis Memorial Spaceflights. Об этом пишет ресурс « Популярная механика ».



Изображение использовано в качестве иллюстрации

Среди посмертных путешественников на орбиту астронавты, деятели культуры, спортсмены и даже дети, мечтавшие о полетах в космос. Специфическое похоронное агентство Celestis работает с 1994 года и запуск одной такой капсулы весом несколько грамм обойдется желающим в сумму около пяти тысяч долларов. В ходе STP-2 свой последний полет, например, совершит Уильям Поуг, бывший астронавт НАСА, популяризатор науки и один из первых обитателей космической станции на орбите — он провел в «Скайлэб» 84 дня в 1974 году.

Space Test Program 2 — это третий запуск самой тяжелой из ныне летающих ракет-носителей Falcon Heavy и пятый запуск SpaceX в интересах Министерства обороны США. Илон Маск называет его самым сложным из всех — помимо большого количества выводимых аппаратов, они должны быть расположены на очень разных по высоте орбитах. Оба боковых блока первой ступени вернутся на землю недалеко от стартовой площадки, а центральный сегмент должен сесть на автоматический корабль в Атлантическом океане на расстоянии 1200 километров от берега. Также будут осуществляться попытки вернуть створки головного обтекателя — одну будут ловить сетью, а вторую выловят из воды.

Несмотря на внушительное количество спутников — 24 штуки, общий их вес составляет всего чуть более трех с половиной тонн. Запуск такой небольшой массы на Falcon Heavy обусловлен двумя причинами. Во‑первых, SpaceX благодаря этой миссии получат сертификацию Минобороны США на доставку полезной нагрузки на множество орбит за раз. Во‑вторых, для перехода между орбитами второй ступени ракеты необходимо придать значительный начальный импульс.

Наиболее интересными аппаратами в этой миссии являются Oculus-ASR, GPIM, OTB-1 и шесть аппаратов FORMOSAT-7/COSMIC-2. Первый, Oculus-ASR, создан студентами мичиганского технологического университета с целью предоставить наземным наблюдателям возможность калибровки для определения ориентации и конфигурации космических аппаратов. GPIM (Green Propellant Infusion Mission) проверит работу реактивных двигателей на безопасном и нетоксичном высококипящем топливе AF-M315E. Это смесь на основе нитрата гидроксиламина, которая не только превосходит по эффективности традиционно используемую топливную пару НДМГ+АТ, но и не является, в отличие от них, канцерогеном и сильнейшим ядом.

OTB-1 (Orbital Test Bed) послужит стендом для испытания ряда технологий в орбитальных условиях, например, чрезвычайно высокоточных атомных часов для работы в глубоком космосе. В частности, именно на этом спутнике размещены капсулы с прахом людей. На высоту 520 километров будет отправлена группировка FORMOSAT-7/COSMIC-2 из шести аппаратов весом 278 килограмм каждый. Их задачей является изучение атмосферы земли с помощью оценки искажений, вносимых ею в сигнал GPS.