Huawei Mate 30 Lite рассекречен до анонса

Источник материала: IT.Tut.by

Huawei готовится к анонсу новых топовых смартфонов линейки Mate 30. Недавно в Сети появились характеристики начальной модели — Mate 30 Lite, которую могут анонсировать в начале осени. Об этом пишет IT House.





Скорее всего, основная камера расположился на задней стороне смартфона в квадратном блоке. Разрешение фотомодулей — 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ниже — сканер отпечатков пальцев. Диагональ экрана, вероятно, составит 6,4 дюйма, разрешение — 2310 на 1080 точек. Фронтальная камера на 24 Мп может разместится в вырезе в форме буквы «О» в левой части панели.

Процессором выступит недавно анонсированный Kirin 810, оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Предполагаемая емкость аккумулятора — 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.

Правда, на какой операционной системе — Android или фирменной разработке Huawei — будет работать устройство (и другие модели серии Mate 30), пока не сообщается.

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