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Новейший российский фрегат с крылатыми ракетами прибыл на Кубу

25.06.2019 11:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Группа кораблей Северного флота Военно-морских сил России во главе с новейшим фрегатом «Адмирал Горшков» прибыла на Кубу, оказавшись менее чем в 200 километрах от побережья США. Об этом пишет topwar.ru.

В составе группы, помимо фрегата, идут судно МТО «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер». Плавание началось в феврале 2019 года, за это время кораблями и судами преодолено уже 28 тысяч морских миль (почти 52 000 км).

«Адмирал Горшков» — один из новейших кораблей российского флота. На борту фрегат несет до 16 крылатых ракет «Калибр», а также другие ракеты и противолодочное вооружение.

 
 
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Группа кораблей Северного флота Военно-морских сил России во главе с новейшим фрегатом «Адмирал Горшков» прибыла на Кубу, оказавшись менее чем в 200 километрах...
 
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