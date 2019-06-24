Новейший российский фрегат с крылатыми ракетами прибыл на Кубу

Источник материала: IT.Tut.by

Группа кораблей Северного флота Военно-морских сил России во главе с новейшим фрегатом «Адмирал Горшков» прибыла на Кубу, оказавшись менее чем в 200 километрах от побережья США. Об этом пишет topwar.ru.

В составе группы, помимо фрегата, идут судно МТО «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер». Плавание началось в феврале 2019 года, за это время кораблями и судами преодолено уже 28 тысяч морских миль (почти 52 000 км).

«Адмирал Горшков» — один из новейших кораблей российского флота. На борту фрегат несет до 16 крылатых ракет «Калибр», а также другие ракеты и противолодочное вооружение.