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Почему деревья в Чернобыльской зоне отчуждения не гибнут от радиации

25.06.2019 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудник Вестминстерского университета Стюарт Томпсон, преподающий биохимию растений, ответил изданию The Conversation на вопрос: почему деревья в Чернобыле не гибнут от радиации.

Почему деревья в Чернобыльской зоне отчуждения не гибнут от радиации
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стюарт  Томпсон отметил, что авария на ЧАЭС 1986 года спровоцировала тысячи случаев раковых заболеваний и привела к созданию зоны отчуждения площадью 2600 квадратных километров.

Однако сегодня в Зоне отчуждения есть жизнь: в густых лесах живут дикие звери, в том числе уникальные виды. И даже на самых радиоактивных участках растительность восстановилась в течение трех лет.

Но если люди, животные и птицы умирают от высокой радиации, то почему же деревья и растения так к ней устойчивы? Дело в том, что излучение разрушает клеточные структуры или атакует механизмы клеток. Большинство частей клетки могут быть заменены в случае повреждения. Но когда клетки подвергаются воздействию большой дозы радиации, происходит слишком много двойных разрывов ДНК.

Более низкие дозы радиации могут привести к появлению мутаций, например, бесконтрольному делению клеток. У животных это часто приводит к летальному исходу, поскольку их клетки и системы высокоспециализированы и негибки.

Растения, однако, развиваются гораздо более гибко и органично. Поскольку они не могут двигаться, у них нет выбора, кроме как приспособиться к обстоятельствам. Вместо того, чтобы иметь определенную структуру, как у животного, растения создают ее по мере роста.

Растут ли они более глубокими корнями или более высокими стеблями, зависит от баланса химических сигналов от других частей растения, а также от света, температуры, воды и условий питания.

Крайне важно, что в отличие от клеток животных, почти все клетки растений способны создавать новые клетки любого типа согласно своим нуждам. Вот почему садовник может выращивать новые растения из черенков, когда корни прорастают из того, что когда-то было стеблем или листом.

Все это означает, что растения могут заменять мертвые клетки или ткани гораздо легче, чем животные, независимо от того, повреждены они в результате нападения животного или радиации.

И хотя радиация и другие виды повреждений ДНК действительно могут вызывать опухоли у растений, мутировавшие клетки, как правило, не способны распространяться от одной части растения к другой.

 
 
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Сотрудник Вестминстерского университета Стюарт Томпсон, преподающий биохимию растений, ответил изданию The Conversation на вопрос: почему деревья в Чернобыле не гибнут...
 
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