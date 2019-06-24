Приложение белорусов заняло призовое место на престижном конкурсе по дизайну

Источник материала: IT.Tut.by

Music Zen, мобильное приложение для медитации от белорусской компанией Gismart, получило бронзовую награду международного дизайнерского конкурса A' Design Award в категории «Мобильные технологии, приложения и программное обеспечение».





Musiс Zen — приложение для медитации, снятия стресса и борьбы с бессонницей. Программа состоит из четырех разделов. «Тематические аудиомедитации, записанные профессионалами, направлены на развитие самоосознанности, снижение стресса, расслабление мышц, снижение тревоги и другие аспекты.

Мини-игры помогают сфокусироваться и отдохнуть, создавая музыку на необычных инструментах (например, сякухати или кото). Успокаивающие виды с эффектом погружения создают умиротворяющую атмосферу и отвлекают от повседневной суеты. Bedtime Stories („Истории на ночь“) — это подборка аудиорассказов для быстрого и легкого засыпания», — уточняют разработчики.

A' Design Award — ведущий международный конкурс в области дизайна. Заявки на участие в конкурсе рецензируются и анонимно судятся жюри. Награждение победителей состоится 28 июня в Милане.