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Приложение белорусов заняло призовое место на престижном конкурсе по дизайну

25.06.2019 12:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Music Zen, мобильное приложение для медитации от белорусской компанией Gismart, получило бронзовую награду международного дизайнерского конкурса A' Design Award в категории «Мобильные технологии, приложения и программное обеспечение».

Приложение белорусов заняло призовое место на престижном конкурсе по дизайну

Musiс Zen — приложение для медитации, снятия стресса и борьбы с бессонницей. Программа состоит из четырех разделов. «Тематические аудиомедитации, записанные профессионалами, направлены на развитие самоосознанности, снижение стресса, расслабление мышц, снижение тревоги и другие аспекты.

Мини-игры помогают сфокусироваться и отдохнуть, создавая музыку на необычных инструментах (например, сякухати или кото). Успокаивающие виды с эффектом погружения создают умиротворяющую атмосферу и отвлекают от повседневной суеты. Bedtime Stories („Истории на ночь“) — это подборка аудиорассказов для быстрого и легкого засыпания», — уточняют разработчики.

A' Design Award — ведущий международный конкурс в области дизайна. Заявки на участие в конкурсе рецензируются и анонимно судятся жюри. Награждение победителей состоится 28 июня в Милане.

 
 
Ссылка на источник 24
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Music Zen, мобильное приложение для медитации от белорусской компанией Gismart, получило бронзовую награду международного дизайнерского конкурса A' Design Award в категории...
 
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