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Девушки начали публиковать фотографии декольте в знак протеста
25.06.2019 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Француженка запустила в Twitter флешмоб, к которому присоединилось множество девушек: они выкладывают в соцсети фотографии своего декольте в знак протеста против сексизма. Об этом
Пользовательница соцсети с ником c3lineb рассказала, что недавно незнакомец на улице в весьма грубой форме оскорбил ее за V-образный вырез, открывающий грудь.
В знак протеста девушка опубликовала фотографию декольте. Ее твит собрал больше тысячи комментариев и около пяти тысяч отметок «мне нравится». Позже появился хэштег #JeKiffeMonDecollete («я люблю свое декольте»). Другие пользовательницы Twitter стали выражать поддержку и благодарили c3lineb за флешмоб, публикуя собственные фотографии:
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