Девушки начали публиковать фотографии декольте в знак протеста

Источник материала: IT.Tut.by

Француженка запустила в Twitter флешмоб, к которому присоединилось множество девушек: они выкладывают в соцсети фотографии своего декольте в знак протеста против сексизма. Об этом сообщает Media Leaks.

Пользовательница соцсети с ником c3lineb рассказала, что недавно незнакомец на улице в весьма грубой форме оскорбил ее за V-образный вырез, открывающий грудь.

По словам парня, которого я только что видела на улице, этот топ заставляет меня выглядеть как «грязная *****»… Приятель, это моя грудь, и я говорю: черт тебя побери.

В знак протеста девушка опубликовала фотографию декольте. Ее твит собрал больше тысячи комментариев и около пяти тысяч отметок «мне нравится». Позже появился хэштег #JeKiffeMonDecollete («я люблю свое декольте»). Другие пользовательницы Twitter стали выражать поддержку и благодарили c3lineb за флешмоб, публикуя собственные фотографии:

#JeKiffeMonDecollete

Parce que je suis une femme libre, parce que nos grands mères se sont battues pour la liberté. Merci @ZohraBitan pour l’initiative pic.twitter.com/2PbtFUqR4h — Marie d’ange (@Mariedange) 22 июня 2019 г.