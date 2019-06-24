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Девушки начали публиковать фотографии декольте в знак протеста

25.06.2019 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Француженка запустила в Twitter флешмоб, к которому присоединилось множество девушек: они выкладывают в соцсети фотографии своего декольте в знак протеста против сексизма. Об этом сообщает Media Leaks.

Пользовательница соцсети с ником c3lineb рассказала, что недавно незнакомец на улице в весьма грубой форме оскорбил ее за V-образный вырез, открывающий грудь.

По словам парня, которого я только что видела на улице, этот топ заставляет меня выглядеть как «грязная *****»… Приятель, это моя грудь, и я говорю: черт тебя побери.

В знак протеста девушка опубликовала фотографию декольте. Ее твит собрал больше тысячи комментариев и около пяти тысяч отметок «мне нравится». Позже появился хэштег #JeKiffeMonDecollete («я люблю свое декольте»). Другие пользовательницы Twitter стали выражать поддержку и благодарили c3lineb за флешмоб, публикуя собственные фотографии:

Потому что я свободная женщина. Потому что наши бабушки боролись за свободу. #JeKiffeMonDecollete

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