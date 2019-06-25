Android будет работать: полный обзор Huawei P Smart Z

Источник материала: IT.Tut.by

В начале июля в продажу в Беларуси поступит Huawei P Smart Z — новый смартфон производителя с фронтальной камерой, выезжающей из верхней боковой грани. Впрочем, это не единственная особенность аппарата. Мы протестировали новинку и спешим рассказать, что нам в ней понравилось, а что может потребовать доработки.





Обычный дизайн

Удивить своей «внешность» Huawei P Smart Z вряд ли сможет — все элементы находятся на своих местах. Справа — клавиши питания и регулировки громкости, снизу — порт USB-C для зарядки и 3,5-мм порт для наушников, сверху — лоток для двух nanoSIM-карт или одной «симки» карты памяти формата microSD.





Общий дизайн также сложно назвать оригинальным — пластиковая задняя крышка достаточно быстро начинает собирать следы от отпечатков пальцев. Хотя изюминка все же есть — тыльную панель выкрасили в несколько оттенков. На нашем синем смартфоне эффект выглядит вполне неплохо.

Никуда не делся и сканер отпечатков пальцев. Его решили встроить в заднюю панель, и работает он просто безукоризненно (особенно если сравнивать с экранными дактилоскопическими датчиками).





С эргономикой дело обстоит чуть хуже, но тут вопрос скорее к общим габаритам смартфона. Управлять гаджетом с экраном на 6,59 дюймов одной рукой — довольно непростая задача. К тому же, устройство весит почти 200 граммов — долго держать его на весу не всегда удобно.

Впрочем, у большой диагонали экрана есть и плюсы. Все что связано с потреблением контента (просмотр видео, запуск 3D-игр) на увеличенной диагонали делать намного удобнее. Жаль, что при этом в P Smart Z не используются стерео динамики. Мультимедийный спикер — одинарный.





Впрочем, звуком из наушников большинство пользователей наверняка останутся довольны, да и пропустить звонок или сигнал от пришедшего в мессенджер сообщения вряд ли получится.

Выезжающая селфи-камера

На официальном сайте производителя говорится : «Выдвижная фронтальная камера смартфона Huawei P smart Z появляется через одну секунду после запуска, а по завершении съемки автоматически исчезает». Там же написано, что выдвижной механизм прошел испытания под давлением груза весом 15 килограммов, выдерживает больше 100 тысяч открытий и работает при температурах от -20°С до +60°С.





Проверить все это — достаточно сложно, но каких-либо затруднений с выдвижным механизмом селфи-камеры за пару дней тестирования на самом деле не возникло. При выдвижении камера практически не шумит. Если надавить на нее пальцем, то моторчик автоматически скроет селфи-модуль внутри корпуса.

Интересно, что функции разблокировки смартфона через сканирование лица мы при этом так и не нашли (в настройках такой опции не оказалось).





В общем, вопросов к работе механизма выдвижной камеры не возникает, но почему ее решили использовать именно в P Smart Z — не совсем понятно. Ведь рамки по краям дисплея по сравнению с другими среднебюджетными смартфонами как самой Huawei, так и других брендов, особо тоньше не стали.

Предположим, что кардинально ситуация изменится только когда производителя научатся встраивать фронтальные селфи-модули прямо под экраны, как сейчас происходит со сканерами отпечатков пальцев. Прототипы такой технологии уже показали, но ожидать ее массового развертывания ранее следующего года вряд ли стоит.

Хороший экран

Диагональ экрана P Smart Z составляет 6,59 дюймов, матрица — IPS, разрешение — 2340 на 1080 пикселей (391 ppi). В целом, придраться к качеству картинки сложно — наверняка изображение понравится большинству потенциальных покупателей.





Максимального уровня подсветки панели хватает, с детализацией картинки особых проблем также нет (только если не подносить гаджет вплотную к глазам), в настройках цветовую палитру можно настроить самостоятельно. Единственный, пускай и не самый значительный недочет, это падение яркости при взгляде сбоку. С другой стороны, инверсии цвета (например, белого в желтый) не наблюдается.

Бонусом от производителя можно считать заранее нанесенную на панель защитную пленку.

Производительность

Тут сюрпризов не произошло. Смартфон работает на уже хорошо нам известном процессоре Kirin 710F вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 4-ядерным видеочипом Mali-G51 MP4.

Все, что касается обычной работы (браунинг, соцсети, приложения для просмотра видео и прослушивания музыки, интернет-банкинг), вопросов у P Smart Z не вызывает — разницы в скорости отклика даже по сравнению с флагманскими смартфонами вы вряд ли ощутите.





Это подтверждают результаты теста AnTuTu, в котором P Smart Z набрал около 130 тысяч баллов. На сегодня — более чем достаточный, но не самый выдающийся показатель.

А вот с играми ситуация немного хуже. Поиграть во все современные «графонистые» проекты (например, PUBG Mobile или WOT Blitz) получится, но только на средних параметрах графики. Иначе достичь комфортного fps может быть сложно.

С тротлингом (падением производительности процессора) также есть накладки. Мы запустили специальный тест на 15 минут (примерное время игровой сессии в популярных онлайн-играх) — и вот что он показал:





Судя по графику, примерно через семь минут производительность начинает снижаться, смартфон нагревается. Последнее, впрочем, особого дискомфорта не доставляет — аппарат вполне можно продолжать держать в руках.

Производитель также заявляет , что несмотря на санкции со стороны США, новый P Smart Z не просто будет получать обновления прошивки и системы безопасности, но даже обновится до операционной системы Android 10 (Q). Сейчас устройство работает на девятой версии Android с фирменным интерфейсом EMUI 9.

День-два работы без подключения к розетке

Зато со временем автономной работы у P Smart Z все в порядке. За счет аккумулятора на 4000 мАч можно смело рассчитывать на день активного и полтора дня более спокойного использования. Если постараться, то смартфон можно не подключать к электросети два дня.

Камера

Основная камера P Smart Z — двойная. Первый фотомодуль — 16-мегапиксельный (f/1.8), второй — 2-мегапиксельный (f/2.4). Последний нужен для более точного определения расстояния между объектами в кадре и создания эффекта боке.

Разумеется, смартфон также может использовать технологии искусственного интеллекта (AI), определять, что именно находится в кадре и в зависимости от этого адаптировать цветность кадров. Есть и специальный режим «ночь» для фотографирования в темное время суток. Ниже — примеры кадров, сделанных на полностью автоматических настройках с ИИ:





















На наш взгляд, Huawei P Smart Z снимает примерно также, как и другие среднебюджетные смартфоны. Днем кадры — более чем приличные, с правильным балансом белого и широким динамическим диапазоном. Вечером, ожидаемо, качество снижается — снимать так же хорошо при недостатке света, как и днем, пока могут только флагманские аппараты с в несколько раз более высокой ценой.

А вот кадр, сделанный на фронтальную 16-мегапиксельную камеру новинки:





Резюме

Huawei P Smart Z — смартфон-эксперимент. На наш взгляд, его главными плюсами являются хорошее время автономной работы (день активного и два дня более спокойного использования), достаточно яркий дисплей и основная камера, снимающая явно не хуже конкурентов из той же ценовой категории.





С производительностью особых проблем нет, но в современные 3D-игры получится с комфортом поиграть только на средних параметрах графики. К тому же смартфон немного скидывает частоты под большой нагрузкой, из-за чего общая мощность может временно сокращаться. Впрочем, в обычной жизни (соцсети, мессенджеры, просмотр видео с YouTube, навигация) вы этого не заметите.

С основной «фишкой» гаджета — выезжающей фронтальной камерой — за несколько дней тестирования проблем не возникло. Производитель утверждает, что она выдержит не менее 100 тысяч открытий и может работать даже при минусовой температуре. Проверить это сложно, но не доверять этому заявлению причин пока нет.

Официальный старт продаж P Smart Z в Беларуси намечен на 10 июля. Точной цены пока неизвестно, но она вряд ли будет кардинального отличаться от стоимости в соседней России. Там гаджет предлагается за 19 990 российских рублей (около 320 долларов или 650 белорусских рублей).

К конкурентам P Smart Z относится, например, Huawei P30 Lite ( обзор ), который сейчас продается за 699 рублей. Еще один вариант — Samsung Galaxy A50 ( обзор ) за 689 рублей. Как альтернативу можно рассмотреть к покупке и Xiaomi Redmi Note 7 ( обзор ) с ценой в 599 рублей.

Смотрите, сколько у нас сегодня стоят другие популярные смартфоны Huawei: