Samsung выпустит очень мощный смартфон (и это не флагман)

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых смартфонов линейки Galaxy A — топового Galaxy A90 в нескольких модификациях. Об этом пишет FoneArena со ссылкой на информацию известного инсайдера @OnLeaks.



На фото Samsung Galaxy A70

Устройство под кодовым обозначением SM-A908, вероятно, получит мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, экран диагональю 6,7 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев, тройную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, а также поддержку 5G-сетей.

Еще одна версия гаджета — SM-A905 — обойдется без 5G-модуля, но получит чип Snapdragon 855, экран на 6,7 дюйма и тройную камеру. Правда, разрешение модулей составит 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Кроме того, гаджет могут оснастить усовершенствованной системой стабилизации под названием Tilt OIS. Она позволяет объективу немного наклоняться вверх или вниз во время движения, что в теории позволяет лучше фокусироваться на объектах в кадре.

Точной информации о времени анонса гаджетов или их цене пока нет, но вряд ли она окажется выше, чем у уже продающихся Galaxy S10 или готовящихся к презентации Galaxy Note 10 .

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