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В Беларуси официально подешевели топовые смартфоны Huawei. Узнали, на сколько
26.06.2019 13:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Беларуси снизилась официальная цена нескольких флагманских смартфонов от компании Huawei.
Топовый
У большинства официальных продавцов (например, операторов связи или крупных магазинов) гаджеты доступны для покупки как одним платежом, так и в рассрочку.
Напомним: все три смартфона линейки P30 могут похвастаться градиентными корпусами и продвинутыми основными камерами. Старший P30 Pro занимает первое место в рейтинге известного ресурса сравнения фотографий со смартфонов DxOMark. Как и обычный P30, Pro-версия работает на фирменном процессоре Kirin 980 и может «прожить» на одной зарядке порядка полутора-двух дней.
Ниже — цена названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:
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В Беларуси снизилась официальная цена нескольких флагманских смартфонов от компании Huawei.
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