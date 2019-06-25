В Беларуси официально подешевели топовые смартфоны Huawei. Узнали, на сколько

Источник материала: IT.Tut.by

В Беларуси снизилась официальная цена нескольких флагманских смартфонов от компании Huawei.





Топовый Huawei P30 теперь стоит 1499 рублей, еще более технически продвинутый P30 Pro — 2299 рублей. При этом ранее устройства продавались соответственно за 1699 и 2399 рублей. «Младший» Huawei P30 Lite также получится купить выгоднее, чем на старте продаж. Теперь он стоит 699 рублей, хотя раньше оценивался в 799 рублей.

У большинства официальных продавцов (например, операторов связи или крупных магазинов) гаджеты доступны для покупки как одним платежом, так и в рассрочку.

Напомним: все три смартфона линейки P30 могут похвастаться градиентными корпусами и продвинутыми основными камерами. Старший P30 Pro занимает первое место в рейтинге известного ресурса сравнения фотографий со смартфонов DxOMark. Как и обычный P30, Pro-версия работает на фирменном процессоре Kirin 980 и может «прожить» на одной зарядке порядка полутора-двух дней.

Ниже — цена названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах: