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Белорусу два дня поступают странные звонки из-за рубежа. Узнали, в чем причина

26.06.2019 17:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В редакцию обратился житель Беларуси Павел. Он рассказал, что ему на телефонный номер МТС вчера и сегодня поступали странные звонки из-за рубежа: из Литвы, Эстонии, Сьерра-Леоне и других стран. 42.TUT.BY узнал, стоит ли волноваться.

Белорусу два дня поступают странные звонки из-за рубежа. Узнали, в чем причина
Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Павел рассказал нам, что вчера ему поступило шесть телефонных звонков, сегодня — четыре. На два последних он ответил, но после пары секунд звонок обрывался. При этом он не заметил списание денег со счета.

Белорусу два дня поступают странные звонки из-за рубежа. Узнали, в чем причина
Скриншоты входящих звонков
Белорусу два дня поступают странные звонки из-за рубежа. Узнали, в чем причина
Скриншоты входящих звонков

В контактном центре мобильного оператора пояснили, что такая ситуация действительно наблюдалась вчера и сегодня. Но сейчас эти входящие звонки заблокированы со стороны коммутатора МТС — чтобы «не беспокоить абонентов». При этом факт мошенничества не подтвержден, так как входящие звонки на территории Беларуси бесплатны. Абонент оплачивает, только когда перезванивает.

Это не первый случай: в 2018 году белорусам также поступали странные звонки из Сингапура, Либерии, США и Японии.

Немецкое издание Netzwelt поясняет, что речь в данном случае идет о так называемых вызовах «Ping Calls». Номера обзванивают в случайном порядке, звонок длится буквально секунду-две. И если человек перезванивает, с него взимают не менее 3 евро за минуту. Подозрение должны вызывать номера, которые начинаются с «+676», «+691» или «+250».

 
 
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В редакцию обратился житель Беларуси Павел. Он рассказал, что ему на телефонный номер МТС вчера и сегодня поступали странные звонки из-за рубежа: из Литвы,...
 
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