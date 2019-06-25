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Белорусу два дня поступают странные звонки из-за рубежа. Узнали, в чем причина
26.06.2019 17:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В редакцию обратился житель Беларуси Павел. Он рассказал, что ему на телефонный номер МТС вчера и сегодня поступали странные звонки из-за рубежа: из Литвы, Эстонии, Сьерра-Леоне и других стран. 42.TUT.BY узнал, стоит ли волноваться.
Павел рассказал нам, что вчера ему поступило шесть телефонных звонков, сегодня — четыре. На два последних он ответил, но после пары секунд звонок обрывался. При этом он не заметил списание денег со счета.
В контактном центре мобильного оператора пояснили, что такая ситуация действительно наблюдалась вчера и сегодня. Но сейчас эти входящие звонки заблокированы со стороны коммутатора МТС — чтобы «не беспокоить абонентов». При этом факт мошенничества не подтвержден, так как входящие звонки на территории Беларуси бесплатны. Абонент оплачивает, только когда перезванивает.
Это не первый случай: в 2018 году белорусам также
Немецкое издание Netzwelt
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В редакцию обратился житель Беларуси Павел. Он рассказал, что ему на телефонный номер МТС вчера и сегодня поступали странные звонки из-за рубежа: из Литвы,...
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