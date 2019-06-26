В Крыму нашли кости древней птицы весом в полтонны

Источник материала: IT.Tut.by

В Крыму нашли останки древней птицы, весившей 450 килограммов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Journal of Vertebrate Paleontology .



Художник: Андрей Атучин

В крымской пещере при строительстве автомагистрали обнаружили кость, которая принадлежала самой крупной птице в Северном полушарии. Она весила полтонны и обитала в Европе одновременно с Homo erectus («человек прямоходящий»).

Как рассказали ученые из Российской академии наук, кость длиной 40 см и другие найденные с ней окаменелости датируются от 1,5 до 1,8 миллионов лет до н.э. То есть, эта нелетающая птица уже обитала в Европе, когда «человек прямоходящий» (Homo erectus) переселился сюда из Африки 1,2 миллиона лет назад.

Возможно, огромные птицы служили для наших предков ценнным источником пищи, а костей, перьев и яичной скорлупы.

В исследовании сказано, что птица принадлежала к древнему виду под названием Pachystruthio dmanisensis. Это были приземистые, нелетающие существа, высота которых составляла около 3,5 метров. Основываясь на измерениях бедренной кости, ученые подсчитали, что птица весила около 450 кг. Насколько распространены были эти крупные птицы в Европе, неизвестно.