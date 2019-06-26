Как соцсети шутят про «закон об отсрочках»

Источник материала: IT.Tut.by

Вчера, 26 июня, депутаты в парламенте обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках» и приняли его в первом чтении.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Самое обсуждаемое нововведение закона — это отсрочки для получения образования. По новому документу их будут предоставлять лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, предположим, если он отучился в вузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в магистратуру.

Исключение из этого списка составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов (организаций). При этом, если закон вступит в силу, когда молодой человек уже окончил вуз и уже учится в магистратуре, срочно в армию его не заберут. Он сможет спокойно доучиться.

Это нововведение вызвало реакцию в соцсетях. Собрали некоторые из шуток.

Отдельных шуток удостоилась петиция , набравшая за сутки десять тысяч подписей.

Твоё лицо когда собрал 10 тысяч подписей за отсрочки pic.twitter.com/vpUWf0D4Rm — Сярожа ϟ Сілівончык (@tdwallker) 25 июня 2019 г.

Лепшае пра адмену адтэрміноўкі для магістратуры pic.twitter.com/yKtZyNuIuV — B. (@mojparis) 26 июня 2019 г.

я бы всех мидлов в армию поотправлял, стране нужны тимлиды — танцующие руины (@daphnis_nerii) 26 июня 2019 г.

Девушки летом в Беларуси: Пляжи, вечеринки, кафешки, прогулки в парках.

Парни летом в Беларуси: Терапевт, Хирург, Ортопед, Окулист, Отоларинголог, Председатель медицинской комиссии призывного участка. — Misha Gypsynkov (@mambakla) 27 июня 2019 г.

Депутат Рассохо из Мозырского округа предложил сегодня не ограничивать призыв 27-ю годами. Сказал, что можно и до 30, 40 призывать. — РБ головного мозга (@belamova) 26 июня 2019 г.