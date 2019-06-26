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Как соцсети шутят про «закон об отсрочках»
27.06.2019 14:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера, 26 июня, депутаты в парламенте обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках» и
Самое обсуждаемое нововведение закона — это отсрочки для получения образования. По новому документу их будут
Исключение из этого списка составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов (организаций). При этом, если закон вступит в силу, когда молодой человек уже окончил вуз и уже учится в магистратуре, срочно в армию его не заберут. Он сможет спокойно доучиться.
Это нововведение вызвало реакцию в соцсетях. Собрали некоторые из шуток.
Отдельных шуток удостоилась
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