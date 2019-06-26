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velcom | A1 на 4 дня снизил цены в рассрочку на популярные смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei
27.06.2019 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
velcom | A1 с 27 по 30 июня снизил цены на покупку в рассрочку целого ряда смартфонов от Samsung, Huawei и Xiaomi.
Полный список устройств размещен на сайте оператора, ниже расскажем только о, на наш взгляд, самых интересных предложениях. Также отметим, что при покупке в рассрочку с оператором придется заключить дополнительное соглашение на обслуживание в течение 11 или 12 месяцев.
Топовый
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:
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velcom | A1 с 27 по 30 июня снизил цены на покупку в рассрочку целого ряда смартфонов от Samsung, Huawei и Xiaomi.
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