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velcom | A1 на 4 дня снизил цены в рассрочку на популярные смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei

27.06.2019 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

velcom | A1 с 27 по 30 июня снизил цены на покупку в рассрочку целого ряда смартфонов от Samsung, Huawei и Xiaomi.

velcom | A1 на 4 дня снизил цены в рассрочку на популярные смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei
Фото: unsplash.com

Полный список устройств размещен на сайте оператора, ниже расскажем только о, на наш взгляд, самых интересных предложениях. Также отметим, что при покупке в рассрочку с оператором придется заключить дополнительное соглашение на обслуживание в течение 11 или 12 месяцев.

Топовый Samsung Galaxy Note 9 на 512 ГБ подешевел на 220,18 рублей и четыре дня продается за 2778,82 рубля. Его можно приобрести в рассрочку как на 11, так и на 30 месяцев. Ощутимая разница в цене получалась и на Galaxy S9+ (256 ГБ). Его получится купить за 2118,82 рубля (минус 140,18 рублей) с отсрочкой на 11 или 30 месяцев.

Xiaomi Mi Mix 3 скинул в цене до 698,94 рублей (минус 100,06 рублей). Его предлагают купить в рассрочку на 11 или 24 месяца. Такие же условия и на Huawei P20 Pro. Последний теперь стоит 1 618,98 рублей вместо 1699 рублей. Среди чуть более технически простых аппаратов выделяется, например, Honor 8X за 478,94 рубля при оригинальной цене в 549 рублей.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:

 
 
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velcom | A1 с 27 по 30 июня снизил цены на покупку в рассрочку целого ряда смартфонов от Samsung, Huawei и Xiaomi.
 
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