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Эрдоган: Турция подаст в суд на США, если те не поставят истребители пятого поколения
27.06.2019 23:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупки российских С-400 и не собирается мириться с тем, что США могут исключить Турцию из программы поставки истребителей F-35. Об этом
По словам турецкого лидера, его страна уже заплатила американцам 1,25 миллиарда долларов за проект. Соответственно, если США пойдут на неправильный шаг, исключив Турцию из программы поставки истребителей, последняя передаст дело в международный суд и сделает все, чтобы вернуть свои деньги.
Ближайшая встреча Эрдогана и Дональда Трампа состоится в кулуарах саммита G20, который пройдет 28 и 29 июня в Осаке, Япония. Вопросы приобретения Турцией российских С-400 и возможных ответных санкциях США должны на ней подниматься.
Напомним, что американцы уже
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупки российских С-400 и не собирается мириться с тем, что США...
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