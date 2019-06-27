Эрдоган: Турция подаст в суд на США, если те не поставят истребители пятого поколения

Источник материала: IT.Tut.by

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупки российских С-400 и не собирается мириться с тем, что США могут исключить Турцию из программы поставки истребителей F-35. Об этом пишет EurAsia Daily.





По словам турецкого лидера, его страна уже заплатила американцам 1,25 миллиарда долларов за проект. Соответственно, если США пойдут на неправильный шаг, исключив Турцию из программы поставки истребителей, последняя передаст дело в международный суд и сделает все, чтобы вернуть свои деньги.

Ближайшая встреча Эрдогана и Дональда Трампа состоится в кулуарах саммита G20, который пройдет 28 и 29 июня в Осаке, Япония. Вопросы приобретения Турцией российских С-400 и возможных ответных санкциях США должны на ней подниматься.

Напомним, что американцы уже предупреждали Анкару о возможных негативных последствиях приобретения российских С-400, включая санкции и запрет на продажу в Турцию истребителей пятого поколения F-35.