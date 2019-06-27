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Reuters: хакеры, работающие на западные спецслужбы, взломали системы «Яндекса»
28.06.2019 10:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в 2018 году взломали системы «Яндекса». Об этом
Как сообщили Reuters четыре источника, атака произошла в октябре-ноябре 2018 года. При взломе использовалась редкая вредоносная программа Regin, которую, как считается, применяют спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Какая из этих стран осуществила атаку, неизвестно. Хакеры сохраняли доступ к системам «Яндекса» по меньшей мере несколько недель, пишет Reuters.
Источники агентства предположили, что хакеры искали техническую информацию о том, как «Яндекс» проверяет подлинность учетных записей пользователей. Эти сведения могли бы помочь хакерам выдать себя за пользователей «Яндекса» и получать доступ к их личным сообщениям. Уточняется, что целью атаки была группа разработчиков «Яндекса».
«Яндекс»
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Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в 2018 году взломали системы «Яндекса». Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство Reuters.
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