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Reuters: хакеры, работающие на западные спецслужбы, взломали системы «Яндекса»

28.06.2019 10:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в 2018 году взломали системы «Яндекса». Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство Reuters.

Reuters: хакеры, работающие на западные спецслужбы, взломали системы «Яндекса»
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Как сообщили Reuters четыре источника, атака произошла в октябре-ноябре 2018 года. При взломе использовалась редкая вредоносная программа Regin, которую, как считается, применяют спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Какая из этих стран осуществила атаку, неизвестно. Хакеры сохраняли доступ к системам «Яндекса» по меньшей мере несколько недель, пишет Reuters.

Источники агентства предположили, что хакеры искали техническую информацию о том, как «Яндекс» проверяет подлинность учетных записей пользователей. Эти сведения могли бы помочь хакерам выдать себя за пользователей «Яндекса» и получать доступ к их личным сообщениям. Уточняется, что целью атаки была группа разработчиков «Яндекса».

«Яндекс» подтвердил попытки взлома, не уточнив их источник. В компании отметили, что атака была нейтрализована в самом начале, до причинения ущерба. «Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов „Яндекса“», — заявили в пресс-службе компании. Там отметили, что «Яндекс» регулярно сталкивается с киберугрозами; политика компании не позволяет распространять подробную информацию о таких случаях.

 
 
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Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в 2018 году взломали системы «Яндекса». Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство Reuters.
 
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