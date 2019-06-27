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NASA отправит летающий ровер на Титан - он будет искать признаки жизни

28.06.2019 11:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

NASA согласовало проект миссии на крупнейший спутник Сатурна — Титан. На космическое тело отправится вездеход «Стрекоза» (Dragonfly) размером с ровер Curiosity — он займется поиском органических молекул, если они когда-либо существовали на Титане. Об этом сообщает Sience Alert со ссылкой на NASA.

«Стрекоза» будет запущена до 2026 года. Она должна прибыть на Титан в 2034 году, после чего станет летать над поверхностью спутника на высоте до 4 км. Полеты будут делиться на серии по 8 км — на столько хватит одного заряда батареи, заряжаемой радиотермогенератором атомной электростанции.

В ходе исследования ровер будет изучать поверхность Титана с помощью масс-спектрометра, лучевого и гамма-спектрометра. Основной целью миссии станет кратер Селк, который в прошлом мог иметь подходящие условия для существования воды и органических молекул.

 
 
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NASA согласовало проект миссии на крупнейший спутник Сатурна — Титан. На космическое тело отправится вездеход «Стрекоза» (Dragonfly) размером с ровер Curiosity —...
 
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