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Как соцсети поздравляют Илона Маска
28.06.2019 19:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 28 июня, американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и долларовый миллиардер Илон Маск празднует день рождения — ему исполнилось 48 лет. Он активный пользователь Twitter, и многие стали поздравлять Илона прямо в его профиле. Собрали самые трогательные поздравления.
Все началось с поста самого Маска.
А вот как отреагировали подписчики.
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