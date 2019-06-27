Как соцсети поздравляют Илона Маска

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 28 июня, американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и долларовый миллиардер Илон Маск празднует день рождения — ему исполнилось 48 лет. Он активный пользователь Twitter, и многие стали поздравлять Илона прямо в его профиле. Собрали самые трогательные поздравления.



Фото: wikipedia.org

Все началось с поста самого Маска.

Спасибо за поздравления!

А вот как отреагировали подписчики.

Тебе @elonmusk желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела! Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной! pic.twitter.com/v8MKZS9gng — Nikita L. (@ofnobleblood) 28 июня 2019 г.

Happy birthday Elon! Thank you for the best electric cars in the world and for so much innovation in space industry! Every dreamer and everyone who is interested in future technology is inspired by you. Will you light up some candles today? pic.twitter.com/1yWtA5bUWO — Jan Gruber (@jangruber42) 28 июня 2019 г.

С днем рождения, Илон! Спасибо за лучшие электромобили в мире и за огромное количество инноваций в космической отрасли! Каждый мечтатель и тот, кто интересуется технологиями будущего, вдохновлен вами. Будете зажигать свечи сегодня?

Happy Birthday Iron Man pic.twitter.com/J2VKT4pP9H — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) 28 июня 2019 г.