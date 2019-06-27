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Как соцсети поздравляют Илона Маска

28.06.2019 19:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 28 июня, американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и долларовый миллиардер Илон Маск празднует день рождения — ему исполнилось 48 лет. Он активный пользователь Twitter, и многие стали поздравлять Илона прямо в его профиле. Собрали самые трогательные поздравления.

Как соцсети поздравляют Илона Маска
Фото: wikipedia.org

Все началось с поста самого Маска.

Спасибо за поздравления!

А вот как отреагировали подписчики.

С днем рождения, Илон! Спасибо за лучшие электромобили в мире и за огромное количество инноваций в космической отрасли! Каждый мечтатель и тот, кто интересуется технологиями будущего, вдохновлен вами. Будете зажигать свечи сегодня?

С днем рождения, Железный человек.

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