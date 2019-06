Как соцсети поздравляют Илона Маска

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 28 июня, американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и долларовый миллиардер Илон Маск празднует день рождения — ему исполнилось 48 лет. Он активный пользователь Twitter, и многие стали поздравлять Илона прямо в его профиле. Собрали самые трогательные поздравления.

Все началось с поста самого Маска.

А вот как отреагировали подписчики.