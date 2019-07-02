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Математическая задача для учеников шестого класса, которая заставит вас задуматься

28.06.2019 09:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Оказывается, для учеников шестого класса есть целый раздел задач на логику. Предлагаем вам решить одну из них. Кажется несложной, верно? Проверьте, сможете ли решить ее за выходные.

Математическая задача для учеников шестого класса, которая заставит вас задуматься
Фото: Filip Mroz / Unsplash

В Таниной квартире есть восемь розеток, 21 тройник и неограниченное количество утюгов. Какое наибольшее число утюгов Таня может включить одновременно?

Ответ

50 утюгов.

Решение

При подключении тройника используется один, но появляются три новых выхода, к которым можно подключать утюги. Таким образом, каждый тройник может добавить 3 — 1 = 2 свободных выхода. Первоначально было 8 розеток, то есть 8 выходов. Если подключить все тройники, которые есть, то количество свободных выходов станет равно 8 + 2 * 21 = 50. То есть можно подключить 50 утюгов, задействовав все средства, которые есть в наличии.

 
 
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Оказывается, для учеников шестого класса есть целый раздел задач на логику. Предлагаем вам решить одну из них. Кажется несложной, верно? Проверьте, сможете ли...
 
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