Математическая задача для учеников шестого класса, которая заставит вас задуматься

Источник материала: IT.Tut.by

Оказывается, для учеников шестого класса есть целый раздел задач на логику. Предлагаем вам решить одну из них. Кажется несложной, верно? Проверьте, сможете ли решить ее за выходные.



Фото: Filip Mroz / Unsplash

В Таниной квартире есть восемь розеток, 21 тройник и неограниченное количество утюгов. Какое наибольшее число утюгов Таня может включить одновременно?

Ответ 50 утюгов.

Решение При подключении тройника используется один, но появляются три новых выхода, к которым можно подключать утюги. Таким образом, каждый тройник может добавить 3 — 1 = 2 свободных выхода. Первоначально было 8 розеток, то есть 8 выходов. Если подключить все тройники, которые есть, то количество свободных выходов станет равно 8 + 2 * 21 = 50. То есть можно подключить 50 утюгов, задействовав все средства, которые есть в наличии.