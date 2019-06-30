Что такое ферма трупов и зачем она нужна науке

Источник материала: IT.Tut.by

На первый взгляд это поле выглядит как обычный луг — много травы, кое-где она особенно высокая. Издалека кажется, что это идиллическое место для прогулки.

Но дело в том, что трава в этих местах почти на метр выше, потому что ее в течение нескольких недель питали останки разлагающихся человеческих тел.

Сегодня солнечный, жаркий и влажный день. Если выйти в поле, трупный запах становится настолько невыносимым, что на глазах выступают слезы.

На этом поле общей площадью более гектара лежат 15 трупов. Все они без одежды, некоторые заключены в металлические сетки, другие накрыты синим пластиком. Несколько тел в неглубоких ямах, но большая часть просто лежит на земле под открытым небом.

Каждое тело окружено участком сухой травы. Но именно здесь со временем трава будет быстро расти — благодаря дополнительными питательными веществами.

«Судебное кладбище»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: DDP / Unsplash

Мы находимся в судебной антропологической лаборатории Университета Южной Флориды, расположенной в сельской местности близ города Тампа, рядом с окружной тюрьмой.

Хотя некоторые местные жители называют эти места фермами трупов, ученые предпочитают термин «судебное кладбище» или даже «лаборатория тафономии» (тафономия — раздел палеонтологии и археологии, изучающий закономерности процессов захоронения).

Здесь изучают, что происходит с человеческим организмом после смерти.

Эта лаборатория под открытым небом начала работать в 2017 году. Изначально ее собирались открыть в соседнем городке Хиллсборо, но против выступили местные жители, которые опасались, что она привлечет диких животных и вызовет неприятный запах, что приведет к снижению цен на недвижимость.

Но оказывается, не только простые люди сомневаются в целесообразности таких заведений. Некоторые ученые-патологоанатомы также выражают сомнения в полезности и необходимости таких полигонов.

Таких ферм в США еще шесть, а в этом году похожие должны появиться в Великобритании, Канаде и Австралии.

Большая часть трупов, лежащих на этом поле, была завещана науке самими умершими, хотя иногда это делают родственники.

Основная задача, которую ставят перед собой ученые, — понять, как разлагается организм человека и что происходит рядом с тем местом, где лежит труп.

Таким образом ученые собирают данные, которые могут способствовать раскрытию преступлений и помочь судебным экспертизам.

Что происходит с телом



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: DDP / Unsplash

«После смерти человека начинается множество практически одновременных процессов, — говорит доктор Эрин Киммерли. — От естественного процесса разложения до появления определенного типа насекомых и изменений в окружающей среде».

Доктор Киммерли — директор института судебной антропологии в Университете Южной Флориды. Она и ее сотрудники убеждены в важности изучения тел, разлагающихся в реальном времени и в реальной среде.

По ее словам, процесс разложения человеческого тела проходит через несколько этапов:

1.Свежий труп: разложение начинается сразу после прекращения сердцебиения, когда температура тела снижается, останавливается кровообращение, кровь начинает скапливаться в определенных органах.

2.Раздувание: бактерии начинают перерабатывать мягкие ткани, становятся заметными изменения цвета кожи. Образуются трупные газы, мягкие ткани лопаются.

3.Активное разложение: на этом этапе происходит основная потеря массы тела, большая часть мягких тканей съедается червями или переходит в жидкое состояние и поглощается почвой и растениями.

4.Завершение разложения: к этому времени от мягких тканей почти ничего не остается, активность и численность бактерий, червей и насекомых снижается. Если труп лежит на земле, окружающая растительность гибнет, отмечаются изменения в кислотности почвы.

5.Сухие останки: тело начинает напоминать скелет — это начинается с лица, рук и ног. Если в этом месте влажно, тело может мумифицироваться. Вокруг тела начинается интенсивный рост растений в результате воздействия питательных веществ, попавших в почву.

Однако эти этапы не фиксированы — на них может оказывать сильное воздействие окружающая среда.

Именно поэтому доктор Киммерли и ее сотрудники воссоздают различные условия на этой ферме.

Как наблюдают за трупами



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: DDP / Unsplash

Некоторые из мертвых тел просто выкладываются на землю, другие помещаются в металлические клетки или прикрываются пластиковой пленкой.

Ученые наблюдают, каким образом тело распадается в каждом случае — как действуют черви и насекомые, когда появляются стервятники, койоты, мелкие грызуны и опоссумы.

Иногда эти стервятники прибывают целыми стаями. Голодные звери могут прокусывать у трупов кожу, разрывать мускулы и вырывать внутренние органы — даже переворачивать тела.

Все это время ученые ведут тщательную запись и фотосъемку происходящего. Они отмечают положение тела, расположено ли оно поблизости от источника воды, на поверхности земли или под землей, в клетке или под открытым небом.

Геологи и геофизики работают вместе с ними, анализируя процессы, которые происходят в почве, воде, воздухе — все, что происходит и с растительностью.

Когда тело превращается в скелет, его отправляют в так называемую сухую лабораторию, где кости очищаются и высушиваются, чтобы их можно было в дальнейшем использовать в учебных и исследовательских целях.

Как это использовать

Собранные данные могут быть полезны в судебно-медицинской экспертизе.

Понимание процессов естественного разложения может дать информацию о времени наступления смерти, о длительности нахождения тела в данных условиях и даже о том, переносили ли его после смерти.

Эти данные могут также пролить свет на личность умершего. Вместе с генетическими данными и анализами костных останков эта информация может быть использована при расследовании нераскрытых убийств.

Как насчет этики?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: DDP / Unsplash

Некоторые могут счесть такую работу шокирующей. Однако доктор Киммерли говорит, что ее это не беспокоит.

«Как профессионал и ученый ты учишься дистанцироваться», — говорит она, имея в виду табу, которые окружают смерть.

«Мы нередко участвуем в расследовании убийств, — продолжает доктор. — Самое ужасное — увидеть, что человек способен сделать с другим человеком».

Бывали случаи, когда доктору Киммерли и ее коллегам приходилось говорить с семьями, потерявшими своих детей 20 или 30 лет назад и до сих пор ищущими их останки.

По ее словам, эта работа имеет смысл уже потому, что в США только с 1980 года остаются нераскрытыми почти 250 тысяч убийств.

С момента открытия в октябре 2017 года «ферма» получила 50 тел доноров, еще 180 человек завещали ей свои тела после смерти. В основном это пожилые люди, которые готовятся к смерти.

«Ферма» не принимает такие завещания от больных инфекционными болезнями, которые могут заразить исследователей, изучающих тела.

Такие учреждения дают науке ценные сведения, но есть и сомнения на этот счет.

«Существуют проблемы с подобными полигонами под открытым небом», — говорит Патрик Рэндольф-Квинни, эксперт в области уголовной антропологии в Университете центрального Ланкашира в Великобритании.

Хотя он в целом поддерживает ведущиеся на таких полигонах исследования, ученый считает, что они находятся на ранних этапах.

«Имеется множество переменных величин, которые невозможно контролировать. И можно только наблюдать, а это приводит к затруднениям интерпретации данных», — отмечает ученый.

По его мнению, сейчас перед специалистами в этой области стоит непростая задача перейти от описательного сбора данных к систематизации и стандартизации, что поможет их использованию в научном сообществе.

Антрополог и анатом Сью Блэк из Университета Ланкастера настроена критически и подвергает сомнению ценность проводимых исследований в силу небольших объемов получаемых данных и чрезвычайного разброса результатов.

А ведь есть еще и этическая сторона дела.

«Я нахожу такой подход неприятным и мрачным, — писала Блэк в своей книге 2018 года „Все, что остается“. — И мое неприятие усиливается, когда меня приглашают посетить такое место, как будто это туристическая достопримечательность».

Но доктор Киммерли считает, что такие полигоны имеют будущее, о чем свидетельствует открытие новых таких лабораторий в разных странах.

«Любой, кто понимает, чем мы тут занимаемся, а также знает о практическом применении полученных знаний, не сомневается в том, насколько они нужны», — утверждает Эрин Киммерли.