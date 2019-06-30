Исполнительный директор Sony рассказал, какой будет PlayStation 5

Источник материала: IT.Tut.by

The Wall Street Journal со ссылкой на заявления исполнительного директора Sony, Кеничиро Йошиды (Kenichiro Yoshida), рассказала новые подробности о еще не вышедшей PlayStation 5.



На фото PlayStation 4 Pro

По мнению топ-менеджера, «игры сегодня стали намного важнее, чем когда либо». Кроме того, в компании в новом поколении приставок собираются сосредоточиться на крупнобюджетных ААА-проектах, в том числе — созданных в студиях самой Sony. Это объясняется тем, что «люди покупают приставки для эксклюзивных игр, которые существуют только на этой платформе».

Точной даты запуска PlayStation 5 в продажу пока нет, но скорее всего, это произойдет в конце осени 2020 года. Тогда же на рынок выведут следующую игровую приставки от компании Microsoft — Xbox Scarlett.

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