Десантная амфибия США перевернулась в море

Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны США выпустило впечатляющее видео. На нем показаны жесткие испытания десантной машины-амфибии в бурном море. Об этом в Twitter пишет defence-blog.

На кадрах видео гусеничная десантная амфибия AAV7 Корпуса морской пехоты США из Кэмп-Пендлтона передвигается по воде в очень неблагоприятных погодных условиях — сильный ветер и волнение на море. В результате 29-тонная машина просто переворачивается. Тем не менее, амфибии удается выровняться и продолжить выполнение задания. Судя по всему, AAV7 не пострадала.

Amphibious Assault Vehicle 7 («Штурмовая машина амфибия», AAV7) — основной представитель этого класса в Корпусе морской пехоты США. Экипаж состоит из трех человек, машина может перевозить до 25 десантников или до 4,5 тонн груза.