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Десантная амфибия США перевернулась в море
01.07.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Министерство обороны США выпустило впечатляющее видео. На нем показаны жесткие испытания десантной машины-амфибии в бурном море. Об этом в Twitter пишет defence-blog.
На кадрах видео гусеничная десантная амфибия AAV7 Корпуса морской пехоты США из Кэмп-Пендлтона передвигается по воде в очень неблагоприятных погодных условиях — сильный ветер и волнение на море. В результате 29-тонная машина просто переворачивается. Тем не менее, амфибии удается выровняться и продолжить выполнение задания. Судя по всему, AAV7 не пострадала.
Amphibious Assault Vehicle 7 («Штурмовая машина амфибия», AAV7) — основной представитель этого класса в Корпусе морской пехоты США. Экипаж состоит из трех человек, машина может перевозить до 25 десантников или до 4,5 тонн груза.
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Министерство обороны США выпустило впечатляющее видео. На нем показаны жесткие испытания десантной машины-амфибии в бурном море. Об этом в Twitter пишет defence-blog.
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