На Кипр упал неопознанный объект. Местные власти: это российская ракета

Источник материала: IT.Tut.by

Неопознанный объект, который упал к северу от Никосии, является, предположительно, ракетой, сделанной в России. Об этом пишет TJournal, ссылаясь на слова главы дипломатии самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрета Озерсая.



Фото: twitter.com/Sigmalivecom

Последний заявил, что ракету выпустили сирийские силы ПВО в ответ на атаку Израиля. Судя по разбросу обломков, ракета взорвалась в воздухе, отметил Озерсай, поэтому под ней нет воронки. Местные власти считают, что ракета была выпущена из системы С-200.

Неизвестный объект упал на территории Кипра около 1:00 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Очевидцы сообщили о трех громких взрывах и пожаре, который начался после его падения.