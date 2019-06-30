ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Кипр упал неопознанный объект. Местные власти: это российская ракета

01.07.2019 13:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Неопознанный объект, который упал к северу от Никосии, является, предположительно, ракетой, сделанной в России. Об этом пишет TJournal, ссылаясь на слова главы дипломатии самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрета Озерсая.

На Кипр упал неопознанный объект. Местные власти: это российская ракета
Фото: twitter.com/Sigmalivecom

Последний заявил, что ракету выпустили сирийские силы ПВО в ответ на атаку Израиля. Судя по разбросу обломков, ракета взорвалась в воздухе, отметил Озерсай, поэтому под ней нет воронки. Местные власти считают, что ракета была выпущена из системы С-200.

Неизвестный объект упал на территории Кипра около 1:00 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Очевидцы сообщили о трех громких взрывах и пожаре, который начался после его падения.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неопознанный объект, который упал к северу от Никосии, является, предположительно, ракетой, сделанной в России. Об этом пишет TJournal, ссылаясь на слова главы...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Десантная амфибия США перевернулась в море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика