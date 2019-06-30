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На Кипр упал неопознанный объект. Местные власти: это российская ракета
01.07.2019 13:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Неопознанный объект, который упал к северу от Никосии, является, предположительно, ракетой, сделанной в России. Об этом
Последний заявил, что ракету выпустили сирийские силы ПВО в ответ на атаку Израиля. Судя по разбросу обломков, ракета взорвалась в воздухе, отметил Озерсай, поэтому под ней нет воронки. Местные власти считают, что ракета была выпущена из системы С-200.
Неизвестный объект упал на территории Кипра около 1:00 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Очевидцы сообщили о трех громких взрывах и пожаре, который начался после его падения.
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Неопознанный объект, который упал к северу от Никосии, является, предположительно, ракетой, сделанной в России. Об этом пишет TJournal, ссылаясь на слова главы...
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