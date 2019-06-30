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Россия начала производить С-500. Но торговать ими не станет

01.07.2019 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Россия начала производство новейшего ракетного комплекса С-500, который должен прийти на смену С-400. Об этом пишет «Популярная механика», ссылаясь на РИА "Новости".

Россия начала производить С-500. Но торговать ими не станет
C-500. Фото: twitter.com/RT_russian

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который и рассказал о старте производства С-500, подробности назвать отказался. Зато заявил, что продажи С-500 за рубеж не начнутся «ни за какие деньги».

Чемезов добавил, что комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 сегодня производятся только для российской армии. И только когда завершится перевооружение на них, можно будет обсудить и возможный экспорт.

ЗРК С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Он может перехватывать цели на расстоянии до 600 километров, одновременно поражать до 10 летящих с большой скоростью объектов и «доставать» ракетами до ближнего космоса.

 
 
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Россия начала производство новейшего ракетного комплекса С-500, который должен прийти на смену С-400. Об этом пишет «Популярная механика», ссылаясь на РИА "Новости".
 
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