25 лет отборных мемов. Тест по фразам Лукашенко, которые ушли в народ

Источник материала: IT.Tut.by

В этом году исполняется четверть века с момента, когда Лукашенко стал президентом Беларуси. Опустим серьезные темы вроде экономики или образования. Предлагаем вспомнить, как мы все это время хихикали над очередным приколом, вылетевшим из уст президента. Раздеваться и работать? Пф, это для слабых. Мы приготовили вам мегатест по ярким фразочкам, которые вы тоже наверняка знаете. Nostalgie, товарищи!