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25 лет отборных мемов. Тест по фразам Лукашенко, которые ушли в народ
01.07.2019 16:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В этом году исполняется четверть века с момента, когда Лукашенко стал президентом Беларуси. Опустим серьезные темы вроде экономики или образования. Предлагаем вспомнить, как мы все это время хихикали над очередным приколом, вылетевшим из уст президента. Раздеваться и работать? Пф, это для слабых. Мы приготовили вам мегатест по ярким фразочкам, которые вы тоже наверняка знаете. Nostalgie, товарищи!
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В этом году исполняется четверть века с момента, когда Лукашенко стал президентом Беларуси. Опустим серьезные темы вроде экономики или образования. Предлагаем...
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