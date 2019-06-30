ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые мощные Android-смартфоны июня

01.07.2019 17:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu назвала десять самых производительных смартфонов, которые прошли тестирование в июне.

Названы самые мощные Android-смартфоны июня
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Десятое и девятое места с результатом в 360 и 361 тысячу баллов заняли Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Скорее всего, речь идет о версиях на процессоре Snapdragon 855. Устройства, официально продающиеся в Беларуси, работаю на фирменном Exynos 9820. Хотя разница в производительности межу ними не критичная.

На восьмом месте — недавний Redmi K20 Pro от Xiaomi. Этот гаджет базируется на Qualcomm Snapdragon 855 и набирает 367 тысяч очков. К «фишкам» устройства также относится его фронтальная камера, выезжающая из верхней части корпуса. Седьмое место — у OnePlus 7 с таким же процессором, шестое — у Meizu 16s.

На пятой строчке — OnePlus 7 Pro c 368 тысячами баллов. С процессором, как и в большинстве других смартфонов в рейтинге, сюрпризов не получилось — им выступает Snapdragon 855. Зато в OnePlus 7 Pro экран работает на частоте в 90 Гц, благодаря чему все действия на панели (например, перелистывания иконок на рабочем столе) выглядят намного более плавными.

Четвертое, третье и второе места принадлежат соответственно Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition и Black Shark 2. Гаджеты набрали от 370 до 375 тысяч очков. В Беларуси сегодня можно купить обычный Mi 9. У него градиентный корпус, тройная основная камера и аккумулятор на 3300 мАч.

Первая строчка рейтинга с результатом в 382 тысячи баллов принадлежит Nubia Red Magic 3. Кроме мощного Snapdragon 855 этот гаджет может похвастаться улучшенной системой охлаждения, а также до 12 ГБ оперативной памяти

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu назвала десять самых производительных смартфонов, которые прошли тестирование в июне.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
25 лет отборных мемов. Тест по фразам Лукашенко, которые ушли в народ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика