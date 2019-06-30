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Названы самые мощные Android-смартфоны июня
01.07.2019 17:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu
Десятое и девятое места с результатом в 360 и 361 тысячу баллов заняли Samsung
На восьмом месте — недавний Redmi K20 Pro от Xiaomi. Этот гаджет базируется на Qualcomm Snapdragon 855 и набирает 367 тысяч очков. К «фишкам» устройства также относится его фронтальная камера, выезжающая из верхней части корпуса. Седьмое место — у OnePlus 7 с таким же процессором, шестое — у Meizu 16s.
На пятой строчке —
Четвертое, третье и второе места принадлежат соответственно
Первая строчка рейтинга с результатом в 382 тысячи баллов принадлежит Nubia Red Magic 3. Кроме мощного Snapdragon 855 этот гаджет может похвастаться улучшенной системой охлаждения, а также до 12 ГБ оперативной памяти
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Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu назвала десять самых производительных смартфонов, которые прошли тестирование в июне.
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