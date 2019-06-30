Названы самые мощные Android-смартфоны июня

Источник материала: IT.Tut.by

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu назвала десять самых производительных смартфонов, которые прошли тестирование в июне.



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Десятое и девятое места с результатом в 360 и 361 тысячу баллов заняли Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ . Скорее всего, речь идет о версиях на процессоре Snapdragon 855. Устройства, официально продающиеся в Беларуси, работаю на фирменном Exynos 9820. Хотя разница в производительности межу ними не критичная.

На восьмом месте — недавний Redmi K20 Pro от Xiaomi. Этот гаджет базируется на Qualcomm Snapdragon 855 и набирает 367 тысяч очков. К «фишкам» устройства также относится его фронтальная камера, выезжающая из верхней части корпуса. Седьмое место — у OnePlus 7 с таким же процессором, шестое — у Meizu 16s.

На пятой строчке — OnePlus 7 Pro c 368 тысячами баллов. С процессором, как и в большинстве других смартфонов в рейтинге, сюрпризов не получилось — им выступает Snapdragon 855. Зато в OnePlus 7 Pro экран работает на частоте в 90 Гц, благодаря чему все действия на панели (например, перелистывания иконок на рабочем столе) выглядят намного более плавными.

Четвертое, третье и второе места принадлежат соответственно Xiaomi Mi 9 , Mi 9 Transparent Edition и Black Shark 2. Гаджеты набрали от 370 до 375 тысяч очков. В Беларуси сегодня можно купить обычный Mi 9. У него градиентный корпус, тройная основная камера и аккумулятор на 3300 мАч.

Первая строчка рейтинга с результатом в 382 тысячи баллов принадлежит Nubia Red Magic 3. Кроме мощного Snapdragon 855 этот гаджет может похвастаться улучшенной системой охлаждения, а также до 12 ГБ оперативной памяти