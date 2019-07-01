Минчанин минимум три года не знал, что должен МТС

Источник материала: IT.Tut.by

Житель Минска Иван в 2011 году оформил на свое имя SIM-карту МТС. В июне 2019 года он внезапно получил СМС-сообщение, где говорилось, что в его адрес поступило предписание от отдела принудительного исполнения. Оказалось, что на мужчине уже несколько лет числится задолженность по услугам связи. Правда, почему до недавнего времени Иван ничего не слышал о своем долге, неизвестно.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

«В течение трех лет меня никто не смог поставить в известность»

Как рассказал 42.TUT.BY сам Иван, 24 июня ему на телефон пришло сообщение от компании velcom | A1 — он 15 лет является их абонентом. В СМС говорилось, что от ОПИ Заводского района поступило предписание о приостановлении обслуживания его номеров: «Во избежание приостановления услуг связи просим Вас в трехдневный срок предоставить решение о снятии/отмене ареста в компанию velcom-A1».

В отделе принудительного исполнения Иван узнал, что все дело в SIM-карте МТС, которую он приобрел восемь лет назад.

— Действительно, она была оформлена на мое имя. Я вспомнил, что в 2011 году сделал своей тогдашней девушке подарок — 3G-модем. После того как мы расстались, она продолжила пользоваться этим «триджиком». Номер был закрыт в 2014 году.

Иван утверждает, что документ был зарегистрирован в реестре задолженностей в конце июня 2016 года (к сожалению, его нельзя ксерокопировать или фотографировать). При этом сама задолженность составила 80 688 неденоминированных рублей. Пеня равна 53 254 рублям, и понесенные расходы по совершению исполнительной надписи — 6697 рублям (также до деноминации). Итого — 140 639 рублей, плюс еще 10% — принудительный сбор.

— Вопрос — когда дело поступило в производство и как проводились разыскные мероприятия, если в течение трех лет меня никто не смог поставить в известность о задолженности, — риторически спрашивает Иван. — А теперь в течение трех дней меня принуждают решить эту проблему.

Да, в 2013 году мой адрес прописки изменился. Но вы же видите, что сейчас меня легко нашли по номеру телефона, причем никто не позвонил, просто пришла эсэмэска. Если бы я проигнорировал это сообщение, сколько бы меня еще искали, дабы взыскать с меня долг?

В тот же день Иван погасил задолженность, но его удивляет сам факт, что все эти годы его не могли найти.

— Я добропорядочный, законопослушный гражданин, я не отказываюсь заплатить. Это не такой большой долг, и он адекватно вырос. Но все дело в самой ситуации.

Я с 2014 года большую часть времени проводил за рубежом. Роуминг использовал крайне редко. У меня был роуминг польской связи, а в странах СНГ я пользовался услугами местной связи, в основном «Билайна». Человек не иголка в стоге сена, тем более который не скрывается. Я получал визу через польское посольство. Как меня можно было не найти? В 2016 году мне отправили уведомление по адресу, который был в «Велкоме». Но если я поменял адрес в 2013 году, то куда они его отправили?

Что говорят в МТС



Фото носит иллюстративный характер

В пресс-службе МТС прокомментировали эту ситуацию:

«В сентябре 2014 года на номере Ивана образовалась задолженность, и обслуживание было прекращено. В таких случаях компания МТС в рамках досудебной работы отправляет абонентам уведомления о необходимости погасить задолженность по адресу прописки, который указывает пользователь при оформлении договора на оказание услуг. Подробные уведомления были отправлены и Ивану. В 2016 году на стадии досудебного взыскания письмо, отправленное абоненту, вернулось с пометкой „не проживает“.

Хотим обратить внимание, что по условиям договора и порядка оказания услуг связи, в случае изменения регистрационных данных (в том числе адреса проживания) абонент обязан сообщить об этом специалистам мобильного оператора. Также абонент не должен передавать SIM-карту для использования третьим лицам и обязан самостоятельно следить за балансом своего лицевого счета».

В отделе принудительного исполнения Заводского района сообщили, что судебный исполнитель Ивана сейчас находится на больничном, поэтому они предоставят ответ в «установленные законом сроки».

Где можно узнать, есть ли у вас задолженность





Перед тем как выезжать за рубеж, будет нелишним проверить, нет ли у вас долгов. Это можно сделать онлайн в реестре задолженностей по исполнительным документам . Потребуется лишь фамилия и идентификационный номер.