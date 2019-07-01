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Ученые: тараканов становится все труднее убить

02.07.2019 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Новое исследование показало, что рыжие тараканы или прусаки развивают перекрестную устойчивость к различным инсектицидам. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Scientific Reports.

Ученые: тараканов становится все труднее убить
Фото: Reuters / Tom Libby

В некоторых случаях исследователи не только не смогли снизить численность тараканов за шесть месяцев даже при комбинировании различных инсектицидов, но и обнаружили, что устойчивость насекомых к ядам за одно поколение увеличилась в шесть раз.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, сфокусировано на видах Blattella germanica L — рыжих тараканах, которых можно встретить по всему миру.

В течение шести месяцев группа исследователей применяла различные инсектициды и их комбинации в многоквартирных зданиях в Индиане и Иллинойсе. Команда утверждает, что она не смогла существенно повлиять на численность насекомых. Причем с комбинацией двух инсектицидов вредители, казалось, даже процветали.

Выживание тараканов привело к появлению более стойких потомков. Исследователи наблюдали рост стойкости к ядам в четыре-шесть раз всего за одно поколение.

В итоге ученые пришли к выводу, что для уничтожения вредителей следует объединять несколько методов.

 
 
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Новое исследование показало, что рыжие тараканы или прусаки развивают перекрестную устойчивость к различным инсектицидам. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой...
 
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